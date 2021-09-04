​Голландия и Турция разгромили соперников

Завершились ещё два субботних матча европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Голландии на своём поле организовала четыре безответных мяча в игре против Черногории. Автором дубля стал Мемфис Депай, который летом перебрался в «Барселону».

В другой игре этой группы сборная Турции на выезде разгромила Гибралтар. Скромным хозяевам поля удавалось сохранять свои ворота на замке аж до 54-й минуты, но на сенсацию игроков Гибралтара не хватило. Турки, кстати говоря, в самом начале встречи не забили пенальти.

Сборная Турции лидирует в группе G (11 очков). Дальше идут Голландия и Норвегия (по 10 очков). Четвёрку замыкает Черногория (7 очков).