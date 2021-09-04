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Чемпионат мира 2022

​Голландия и Турция разгромили соперников

04 Сентября 2021 • 23:54 Комментировать
Голландия
4:0
Черногория
окончен

Завершились ещё два субботних матча европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Голландии на своём поле организовала четыре безответных мяча в игре против Черногории. Автором дубля стал Мемфис Депай, который летом перебрался в «Барселону».

В другой игре этой группы сборная Турции на выезде разгромила Гибралтар. Скромным хозяевам поля удавалось сохранять свои ворота на замке аж до 54-й минуты, но на сенсацию игроков Гибралтара не хватило. Турки, кстати говоря, в самом начале встречи не забили пенальти.

Сборная Турции лидирует в группе G (11 очков). Дальше идут Голландия и Норвегия (по 10 очков). Четвёрку замыкает Черногория (7 очков).

Протокол игры  
Голландия 4:0 Черногория
(1:0) Депай Мемфис 38'    
(2:0) Депай Мемфис 62'    
(3:0) Вейналдум Джорджиньо 70'    
(4:0) Гакпо Коди 76'    
Бейло Юстин Дюмфрис Дензел Де Врей Стефан Де Лихт Маттайс Маласиа Тирелл Вейналдум Джорджиньо   73' (Де Рон Мартен (   73') Де Йонг Френки   83' (Тиль Гус (   83') Классен Дэви Бергёйс Стивен Депай Мемфис Гакпо Коди   77' (Бергвейн Стевен (   77'   84')
Запасные: Крул Тим Дроммел Йоэл Аке Натан Вегхорст Ваут Коопмейнерс Теун Тимбер Юррьен Ван Дейк Виргил Мален Дониэлл Гравенберх Райан
Шаркич Матия Вешович Марко   51' (Вукчевич Марко (   51'   78') Савич Стефан   20'   46' (Симич Марко (   46') Томашевич Зарко Радунович Ристо Марушич Адам   63' (Раичкович Милош (   63') Шчекич Александар   77' (Вуйнович Никола (   77') Лагатор Душан   37' Осмаич Милутин   67' Божович Драшко   63' (Хакшабанович Сеад (   63') Мугоша Стефан
Запасные: Вукчевич Никола Драгоевич Милош Иванович Игор Мартинович Илия Джюрджевич Урош Бечирай Фатос Миятович Милан
04 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Протокол игры  
Гибралтар 0:3 Турция
    54' Дервисоглу Халил (0:1)
    65' Чалханоглу Хакан (0:2)
    83' Караман Кенан (0:3)
Колинг Дэйл Торилья Грэм Чиполина Рой Муэли Айман Бритто Итан   3'   34' (Понс Алан (   34') Сержант Джек Уайзмэн Скотт Валарино Джулиан Де Барр Тиджей   36'   73' (Стич Рис (   73') Ронан Киан Эрнандес Энтони   68' (Кумбес Джеймс (   68')
Запасные: Банда Брэдли Голдвин Кайл Морган Келвин Хассан Мохамед Бадр Сантос Итан Джолли Итан Босио Джэймс Чиполина Джозеф
Чакыр Угурджан Челик Зеки   46' (Караман Кенан (   46') Сёюнджю Чаглар   81' (Йылмаз Рыдван (   81') Айхан Кан Мюлдюр Мерт Антальялы Тайлан   46' (Чалханоглу Хакан (   46') Язиджи Юсуф Унал Энес   46' (Дервисоглу Халил (   46') Караджа Эфеджан Кекчю Оркун   17' Muhammed Akturkoglu   66' (Демирал Мерих (   66')
Запасные: Гюнок Мерт Учан Салих Эзтюрк Алпаслан Йокушлу Окай Кабак Озан Байиндыр Алтай Юндер Дженгиз
04 сентября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".

 

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окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Украина 1:1 Франция 5.6 3.9 1.62
окончен Израиль 5:2 Австрия 3.55 3.15 2.2
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