​Голландия и Турция разгромили соперников

Завершились ещё два субботних матча европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Голландии на своём поле организовала четыре безответных мяча в игре против Черногории. Автором дубля стал Мемфис Депай, который летом перебрался в «Барселону».
В другой игре этой группы сборная Турции на выезде разгромила Гибралтар. Скромным хозяевам поля удавалось сохранять свои ворота на замке аж до 54-й минуты, но на сенсацию игроков Гибралтара не хватило. Турки, кстати говоря, в самом начале встречи не забили пенальти.
Сборная Турции лидирует в группе G (11 очков). Дальше идут Голландия и Норвегия (по 10 очков). Четвёрку замыкает Черногория (7 очков).
Протокол игры
|Голландия
|4:0
|Черногория
|(1:0) Депай Мемфис 38'
|(2:0) Депай Мемфис 62'
|(3:0) Вейналдум Джорджиньо 70'
|(4:0) Гакпо Коди 76'
Бейло Юстин • Дюмфрис Дензел • Де Врей Стефан • Де Лихт Маттайс • Маласиа Тирелл • Вейналдум Джорджиньо 73' ( Де Рон Мартен ( 73') • Де Йонг Френки 83' ( Тиль Гус ( 83') • Классен Дэви • Бергёйс Стивен • Депай Мемфис • Гакпо Коди 77' ( Бергвейн Стевен ( 77' ) 84'
Запасные: Крул Тим • Дроммел Йоэл • Аке Натан • Вегхорст Ваут • Коопмейнерс Теун • Тимбер Юррьен • Ван Дейк Виргил • Мален Дониэлл • Гравенберх Райан
Шаркич Матия • Вешович Марко 51' ( Вукчевич Марко ( 51' ) • 78'Савич Стефан 20' 46' ( Симич Марко ( 46') • Томашевич Зарко • Радунович Ристо • Марушич Адам 63' ( Раичкович Милош ( 63') • Шчекич Александар 77' ( Вуйнович Никола ( 77') • Лагатор Душан • 37'Осмаич Милутин • 67'Божович Драшко 63' ( Хакшабанович Сеад ( 63') • Мугоша Стефан
Запасные: Вукчевич Никола • Драгоевич Милош • Иванович Игор • Мартинович Илия • Джюрджевич Урош • Бечирай Фатос • Миятович Милан
04 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
|54' Дервисоглу Халил (0:1)
|65' Чалханоглу Хакан (0:2)
|83' Караман Кенан (0:3)
Колинг Дэйл • Торилья Грэм • Чиполина Рой • Муэли Айман • Бритто Итан 3' 34' ( Понс Алан ( 34') • Сержант Джек • Уайзмэн Скотт • Валарино Джулиан • Де Барр Тиджей 36' 73' ( Стич Рис ( 73') • Ронан Киан • Эрнандес Энтони 68' ( Кумбес Джеймс ( 68')
Запасные: Банда Брэдли • Голдвин Кайл • Морган Келвин • Хассан Мохамед Бадр • Сантос Итан • Джолли Итан • Босио Джэймс • Чиполина Джозеф
Чакыр Угурджан • Челик Зеки 46' ( Караман Кенан ( 46') • Сёюнджю Чаглар 81' ( Йылмаз Рыдван ( 81') • Айхан Кан • Мюлдюр Мерт • Антальялы Тайлан 46' ( Чалханоглу Хакан ( 46') • Язиджи Юсуф • Унал Энес 46' ( Дервисоглу Халил ( 46') • Караджа Эфеджан • Кекчю Оркун • 17'Muhammed Akturkoglu 66' ( Демирал Мерих ( 66')
Запасные: Гюнок Мерт • Учан Салих • Эзтюрк Алпаслан • Йокушлу Окай • Кабак Озан • Байиндыр Алтай • Юндер Дженгиз
04 сентября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".