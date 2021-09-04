​Сборная России вышла на первое место в группе

Завершился заключительный матч пятого тура отбора на чемпионат мира 2022 года в группе Н. Сборная Хорватии с минимальным счётом 1:0 обыграла Словакию на поле соперника. Автором единственно гола в этой встрече стал Марсело Брозович.
Несмотря на победу сборной Хорватии, в группе сменился лидер. Сборная России смогла обойти хорватов за счёт большего количества забитых мячей при одинаковой разности забитых и пропущенных.
В ближайшем туре отбора сборная России примет Мальту, сборная Хорватии – Словении, а сборная Словаки – Кипр.
Взглянем на текущую турнирную таблицу в секстете сорной России.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|РОССИЯ
|5
|3
|1
|1
|8:4
|10
|2
|Хорватия
|5
|3
|1
|1
|5:1
|10
|3
|Словения
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|4
|Словакия
|5
|1
|3
|1
|5:5
|6
|5
|Мальта
|5
|1
|1
|3
|6:9
|4
|6
|Кипр
|5
|1
|1
|3
|1:6
|4
Протокол игры
|86' Брозович Марсело (0:1)
Родак Марек • Пекарик Петер 38' 88' ( Стрелец Давид ( 88') • Шатка Любомир • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид • Мак Роберт 79' ( Косцельник Мартин ( 79') • Куцка Юрай • Лоботка Станислав • Гамшик Марек 62' ( Дуда Ондрей ( 62') • Вайсс Владимир 79' ( Ирка Эрик ( 79') • Шранц Иван 62' ( Боженик Роберт ( 62' ) 90'
Запасные: Громада Якуб • Вальент Мартин • Куцяк Душан • Плах Франтишек • Грошовски Патрик • Вернон де Марко • Беро Матуш
Ивушич Ивица • 90'Юранович Йосип • Ловрен Деян • Вида Домагой • Соса Борна • Влашич Никола 55' ( Перишич Иван ( 55') • Брозович Марсело • Ковачич Матео 84' ( Майер Ловро ( 84') • Иванушец Лука 55' ( Ливайя Марко ( 55') • Колак Антонио-Мирко 55' ( Пашалич Марио ( 55') • Оршич Мислав 62' ( Крамарич Андрей ( 62')
Запасные: Слуга Симон • Уремович Филип • Шкорич Миле • Ливакович Доминик • Чалета-Цар Дуе • Баришич Борна • Моро Никола
04 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".