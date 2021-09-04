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Чемпионат мира 2022

​Сборная России вышла на первое место в группе

04 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать
Словакия
0:1
Хорватия
окончен

Завершился заключительный матч пятого тура отбора на чемпионат мира 2022 года в группе Н. Сборная Хорватии с минимальным счётом 1:0 обыграла Словакию на поле соперника. Автором единственно гола в этой встрече стал Марсело Брозович.

Несмотря на победу сборной Хорватии, в группе сменился лидер. Сборная России смогла обойти хорватов за счёт большего количества забитых мячей при одинаковой разности забитых и пропущенных.

В ближайшем туре отбора сборная России примет Мальту, сборная Хорватии – Словении, а сборная Словаки – Кипр.

Взглянем на текущую турнирную таблицу в секстете сорной России.

М Команда И В Н П РМ О
1 РОССИЯ 5 3 1 1 8:4 10
2 Хорватия 5 3 1 1 5:1 10
3 Словения 5 2 1 2 4:4 7
4 Словакия 5 1 3 1 5:5 6
5 Мальта 5 1 1 3 6:9 4
6 Кипр 5 1 1 3 1:6 4

 

Протокол игры  
Словакия 0:1 Хорватия
    86' Брозович Марсело (0:1)
Родак Марек Пекарик Петер   38'   88' (Стрелец Давид (   88') Шатка Любомир Шкриньяр Милан Ганцко Давид Мак Роберт   79' (Косцельник Мартин (   79') Куцка Юрай Лоботка Станислав Гамшик Марек   62' (Дуда Ондрей (   62') Вайсс Владимир   79' (Ирка Эрик (   79') Шранц Иван   62' (Боженик Роберт (   62'   90')
Запасные: Громада Якуб Вальент Мартин Куцяк Душан Плах Франтишек Грошовски Патрик Вернон де Марко Беро Матуш
Ивушич Ивица   90' Юранович Йосип Ловрен Деян Вида Домагой Соса Борна Влашич Никола   55' (Перишич Иван (   55') Брозович Марсело Ковачич Матео   84' (Майер Ловро (   84') Иванушец Лука   55' (Ливайя Марко (   55') Колак Антонио-Мирко   55' (Пашалич Марио (   55') Оршич Мислав   62' (Крамарич Андрей (   62')
Запасные: Слуга Симон Уремович Филип Шкорич Миле Ливакович Доминик Чалета-Цар Дуе Баришич Борна Моро Никола
04 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".

 

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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Украина 1:1 Франция 5.6 3.9 1.62
окончен Израиль 5:2 Австрия 3.55 3.15 2.2
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