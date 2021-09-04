​Сборная России вышла на первое место в группе

Завершился заключительный матч пятого тура отбора на чемпионат мира 2022 года в группе Н. Сборная Хорватии с минимальным счётом 1:0 обыграла Словакию на поле соперника. Автором единственно гола в этой встрече стал Марсело Брозович.

Несмотря на победу сборной Хорватии, в группе сменился лидер. Сборная России смогла обойти хорватов за счёт большего количества забитых мячей при одинаковой разности забитых и пропущенных.

В ближайшем туре отбора сборная России примет Мальту, сборная Хорватии – Словении, а сборная Словаки – Кипр.

Взглянем на текущую турнирную таблицу в секстете сорной России.