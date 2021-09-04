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​Сборная Португалии без Роналду обыграла Катар

04 Сентября 2021 • 21:39 Комментировать
Катар
1:3
Португалия
окончен

Криштиану Роналду обеспечил для сборной Португалии волевую победу над Ирландией, установил мировой рекорд и отправился в «Манчестер Юнайтед». Следующую официальную игру Роналду пропустит из-за перебора карточек, а удерживать звёздного форварда на товарищескую игру португальская федерация не стала.

Без Криштиану Роналду в субботу сборная Португалии в контрольном поединке переиграла Катар со счётом 3:1. За «европейских бразильцев» забили Андре Силва, Эдмилсон Отавио и Бруну Фернандес.

Следующий свой матч сборная Португалии проведёт против Азербайджана 7 сентября в рамках отбора на чемпионат мира.

Протокол игры  
Катар 1:3 Португалия
    23' Андре Силва (0:1)
    25' Отавио Эдмилсон (0:2)
(1:2) Хассан Абделькарим 61'    
    88' Фернандеш Бруну (1:3)
Баршам Месхаал   43' Ро-Ро Хассан Абделькарим Ахмед Хомам Аль-Рави Бассам Хухи Буалем Хатем Абдулазиз Будьяф Карим Афиф Акрам Али Альмоэз Abdullah Al Ahraq
Запасные: Аль-Хаидос Хассан Musaab Khidir Мадибо Ассим Аль-Браке Султан Сальман Тарек Ваад Мохаммед Хассан Юсеф Абунада Махмуд Алаэльдин Ахмед Аль-Хамавенде Ахмед Youssef Youssef Муин Ахмед
Лопеш Антони Данилу Перейра Дуарте Домингуш Семеду Нелсон Моутинью Жоау   59' (Фернандеш Бруну (   59') Отавио Эдмилсон Невеш Рубен   68' (Тринкан Франсишку (   68') Мендеш Нуну Мариу Жоау   68' (Диаш Рубен (   68') Андре Силва   59' (Жота Диогу (   59') Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Силва Бернарду Патрисиу Руй Пальинья Жоау Геррейро Рафаэль Пепе Кеплер Мейрелеш Диогу Канселу Жоау Силва Рафа
04 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Катара
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окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Словакия 0:1 Хорватия 4.2 3.35 1.95
окончен Фарерские острова 0:1 Дания 25 10.5 1.09
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