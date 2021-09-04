​Сборная Португалии без Роналду обыграла Катар

Криштиану Роналду обеспечил для сборной Португалии волевую победу над Ирландией, установил мировой рекорд и отправился в «Манчестер Юнайтед». Следующую официальную игру Роналду пропустит из-за перебора карточек, а удерживать звёздного форварда на товарищескую игру португальская федерация не стала.

Без Криштиану Роналду в субботу сборная Португалии в контрольном поединке переиграла Катар со счётом 3:1. За «европейских бразильцев» забили Андре Силва, Эдмилсон Отавио и Бруну Фернандес.

Следующий свой матч сборная Португалии проведёт против Азербайджана 7 сентября в рамках отбора на чемпионат мира.