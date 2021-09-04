​Сборная Португалии без Роналду обыграла Катар

Криштиану Роналду обеспечил для сборной Португалии волевую победу над Ирландией, установил мировой рекорд и отправился в «Манчестер Юнайтед». Следующую официальную игру Роналду пропустит из-за перебора карточек, а удерживать звёздного форварда на товарищескую игру португальская федерация не стала.
Без Криштиану Роналду в субботу сборная Португалии в контрольном поединке переиграла Катар со счётом 3:1. За «европейских бразильцев» забили Андре Силва, Эдмилсон Отавио и Бруну Фернандес.
Следующий свой матч сборная Португалии проведёт против Азербайджана 7 сентября в рамках отбора на чемпионат мира.
Протокол игры
|Катар
|1:3
|Португалия
|23' Андре Силва (0:1)
|25' Отавио Эдмилсон (0:2)
|(1:2) Хассан Абделькарим 61'
|88' Фернандеш Бруну (1:3)
Баршам Месхаал • 43'Ро-Ро • Хассан Абделькарим • Ахмед Хомам • Аль-Рави Бассам • Хухи Буалем • Хатем Абдулазиз • Будьяф Карим • Афиф Акрам • Али Альмоэз • Abdullah Al Ahraq
Запасные: Аль-Хаидос Хассан • Musaab Khidir • Мадибо Ассим • Аль-Браке Султан • Сальман Тарек • Ваад Мохаммед • Хассан Юсеф • Абунада Махмуд • Алаэльдин Ахмед • Аль-Хамавенде Ахмед • Youssef Youssef • Муин Ахмед
Лопеш Антони • Данилу Перейра • Дуарте Домингуш • Семеду Нелсон • Моутинью Жоау 59' ( Фернандеш Бруну ( 59') • Отавио Эдмилсон • Невеш Рубен 68' ( Тринкан Франсишку ( 68') • Мендеш Нуну • Мариу Жоау 68' ( Диаш Рубен ( 68') • Андре Силва 59' ( Жота Диогу ( 59') • Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Силва Бернарду • Патрисиу Руй • Пальинья Жоау • Геррейро Рафаэль • Пепе Кеплер • Мейрелеш Диогу • Канселу Жоау • Силва Рафа
04 сентября.