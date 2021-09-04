​Азербайджан упустил победу в Ирландии, Сербия догнала Португалию, победа Норвегии

Сборная Ирландии переживает не лучшие времена. Весной ирландцы уже шокировали своих фанатов домашним поражением от Люксембурга. Теперь же «зелёная армия» едва ушла от поражения в домашнем поединке с Азербайджаном. Гости вышли вперёд в конце первого тайма, когда классный удар издали удался Эмину Махмудову. Ирландцы отыгрались ближе к завершению второй половины игры благодаря голу Шейна Даффи – 1:1.

Сборная Сербии в параллельном матче этой группы разгромила Люксембург со счётом 4:1. Сербы догнали по очкам Португалию (по 10 баллов), а по дополнительным показателям в виде разности мячей даже вышли в лидеры группы.

В ещё одном субботнем матче отбора сборная Норвегии обыграла на выезде Латвию с результатом 2:0. Один из голов на свой счёт записал Эрлинг Холанн.