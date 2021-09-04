​Азербайджан упустил победу в Ирландии, Сербия догнала Португалию, победа Норвегии

Сборная Ирландии переживает не лучшие времена. Весной ирландцы уже шокировали своих фанатов домашним поражением от Люксембурга. Теперь же «зелёная армия» едва ушла от поражения в домашнем поединке с Азербайджаном. Гости вышли вперёд в конце первого тайма, когда классный удар издали удался Эмину Махмудову. Ирландцы отыгрались ближе к завершению второй половины игры благодаря голу Шейна Даффи – 1:1.
Сборная Сербии в параллельном матче этой группы разгромила Люксембург со счётом 4:1. Сербы догнали по очкам Португалию (по 10 баллов), а по дополнительным показателям в виде разности мячей даже вышли в лидеры группы.
В ещё одном субботнем матче отбора сборная Норвегии обыграла на выезде Латвию с результатом 2:0. Один из голов на свой счёт записал Эрлинг Холанн.
|Ирландия
|1:1
|Азербайджан
|45' Махмудов Эмин (0:1)
|(1:1) Даффи Шейн 87'
|Сербия
|4:1
|Люксембург
|(1:0) Митрович Александр 22'
|(2:0) Митрович Александр 35'
|77' Тилль Оливье (2:1)
|(3:1) Шано Максим 81'
|(4:1) Миленкович Никола 90'
|20' Холанн Эрлинг (0:1)
|66' Эльюнусси Мохамед (0:2)