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​Азербайджан упустил победу в Ирландии, Сербия догнала Португалию, победа Норвегии

04 Сентября 2021 • 21:06 Комментировать (1)
Ирландия
1:1
Азербайджан
окончен

Сборная Ирландии переживает не лучшие времена. Весной ирландцы уже шокировали своих фанатов домашним поражением от Люксембурга. Теперь же «зелёная армия» едва ушла от поражения в домашнем поединке с Азербайджаном. Гости вышли вперёд в конце первого тайма, когда классный удар издали удался Эмину Махмудову. Ирландцы отыгрались ближе к завершению второй половины игры благодаря голу Шейна Даффи – 1:1.

Сборная Сербии в параллельном матче этой группы разгромила Люксембург со счётом 4:1. Сербы догнали по очкам Португалию (по 10 баллов), а по дополнительным показателям в виде разности мячей даже вышли в лидеры группы.

В ещё одном субботнем матче отбора сборная Норвегии обыграла на выезде Латвию с результатом 2:0. Один из голов на свой счёт записал Эрлинг Холанн.

Протокол игры  
Ирландия 1:1 Азербайджан
    45' Махмудов Эмин (0:1)
(1:1) Даффи Шейн 87'    
Базуну Гэвин Коулмэн Шеймус Даффи Шейн Иган Джон Доэрти Мэтт   80' (Коллинз Джеймс II (   80') Моламби Джейсон   56'   63' (Хурихан Конор (   63') Каллен Джош   88' (Браун Алан (   88'   90') Макклин Джеймс Коннолли Аарон   46' (Хорган Дэрил (   46') Пэрротт Трой   63' (Робинсон Каллум (   63') Айда Адам
Запасные: Макграт Джейми Талбот Джеймс Келлехер Каомхин Хендрик Джефф Мэннинг Райан Омобамиделе Эндрю Кёртис Ронан
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим   70' (Салахлы Азер (   70') Хагверди Ходжатолла Бадалов Эльвин Кривоцюк Антон   67' Махмудов Эмин Гараев Гара Байрамов Турал   70' (Ахмедзаде Рустам (   70') Алескеров Намик   70' (Гусейнов Аббас (   70') Эмрели Махир   79' (Нуриев Анатолий (   79') Озобич Филип   79' (Шейдаев Рамиль (   79')
Запасные: Халилзаде Тамкин Ибрахимли Исмаил Дженетов Мехти Садыхов Рагим Байрамов Айдын Мустафаев Вугар Мустафазаде Бахлул
04 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

Протокол игры  
Сербия 4:1 Люксембург
(1:0) Митрович Александр 22'    
(2:0) Митрович Александр 35'    
    77' Тилль Оливье (2:1)
(3:1) Шано Максим 81'    
(4:1) Миленкович Никола 90'    
Райкович Предраг Миленкович Никола Настасич Матия   84' (Велькович Милош (   84') Павлович Страхиня Лазович Дарко   70' (Радоньич Неманья (   70') Лукич Саша   70' (Влахович Душан (   70') Гудель Неманья Костич Филип Тадич Душан   44'   90' (Максимович Неманья (   90') Митрович Александр   83' (Йович Лука (   83') Милинкович-Савич Сергей
Запасные: Младенович Филип Дмитрович Марко Митрович Стефан Джуричич Филип Свилар Миле Ристич Михайло Рачич Урош
Морис Антони Жанс Лоран Шано Максим   89' (Скендерович Алдин (   89') Махмутович Энес   46' (Тилль Оливье (   46') Карлсон Дирк Мартинс Кристофер   34' Баррейро Леандро Синани Данел   89' (Девилль Морис (   89') Тилль Себастьян Пинту Мика Родригес Жерсон   79'   90'
Запасные: Холтер Дуэйн Бонерт Флориан Вейга Эрик Муратович Эдвин Малгет Кевин Кипс Тим Рупиль Тимоте Щон Ральф
04 сентября. Стадион "Райко Митич".

 

Протокол игры  
Латвия 0:2 Норвегия
    20' Холанн Эрлинг (0:1)
    66' Эльюнусси Мохамед (0:2)
Стейнбор Павел   43' (Озолс Роберт (   43') Савалниекс Робертс Тарасов Игорь Дубра Каспар Юрковскис Райвис Камеш Владимир   75' (Кроллис Раймондс (   75') Эмсис Эдуард Карклиньш Кришс   70' (Робертс Улдрикис (   70') Цыганик Андрей   75' (Фёдоров Владислав (   75'   90') Гутковский Владислав   62'   70' (Зюзин Артур (   70') Икаунекс Янис
Запасные: Сорокин Владислав Стуглис Элвис Матревицс Рихардс Варслава Ренарс Икаунекс Давис Ошс Марцис Яунземс Алвис
Хансен Андре Педерсен Маркус Гольмгрен Страндберг Стефан Айер Кристоффер Мелинг Биргер Торсби Мортен Норманн Матиас   60' (Берг Патрик (   60') Эдегор Мартин   88' (Кинг Джошуа (   88') Торстведт Кристиан   60' (Сорлот Александр (   60') Эльюнусси Мохамед   77' (Дели Матс Мёллер (   77') Холанн Эрлинг   88' (Хёуге Йенс (   88')
Запасные: Доннум Арон Габриэльсен Рубен Рюэрсон Юлиан Нюланд Эрьян Бротвейт Пер Ханше-Ольсен Андреас Бьоркан Фредерик
04 сентября. Стадион "Даугава".

 

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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:15
отдельное спасибо Сербам , принесли сегодня копеечку ))
На Евро-Футболе:
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
04.09  21:45 Словакия ... Хорватия 4.2 3.35 1.95
04.09  21:45 Фарерские острова ... Дания 25 10.5 1.09
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