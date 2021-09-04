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​Словения обыграла Мальту и догнала Хорватию, Россия – лидер группы

04 Сентября 2021 • 20:58 Комментировать
Словения
1:0
Мальта
окончен

Сборная России обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0 и как минимум на несколько часов – до завершения матча с участием сборной Хорватии – возглавила отборочную группу Н с 10 очками в своём активе.

В параллельном матче сборная Словении на своём поле скромно – с результатом 1:0 – переиграла Мальту. Словенцы в таблице секстета догнали Хорватию (у команд по 7 очков). В следующем туре национальная команда Словении сыграет как раз против Хорватии на поле соперника. Эта игра пройдёт 7 сентября.

Что касается сборной Мальты, то через три дня ей предстоит сыграть на выезде со сборной России.

Протокол игры  
Словения 1:0 Мальта
(1:0) Ловрич Санди 45'    
Облак Ян Стоянович Петар Бийол Яка Мевля Миха Балковец Юре Гнезда-Черин Адам Куртич Ясмин   12' Млакар Ян   61' (Чрнигой Домен (   61') Ловрич Санди   70' (Горенц-Станкович Йон (   70') Бохар Дамьян   61' (Зайц Миха (   61') Сеско Бенджамин   70' (Шпорар Андраж (   70')
Запасные: Скубич Нейц Рогель Жан Векич Игор Захович Лука Блажич Миха Юрчевич Марио Штулац Лео Белек Вид
Бонелло Анри Шоу Курт Пепе Энрико   43' Мускат Зак   86' Аттард Кейн Каруана Тристан   79' (Пизани Стивен (   79') Теума Тедди Корбалан Хуан   46' (Камензули Райан (   46') Мбонг Джозеф   73' (Гамбин Люк (   73') Сатариано Александер   45'   58' (Мбонг Пол (   58') Димеч Шон   58' (Монтебельо Лука (   58'   77')
Запасные: Велла Данстэн Микаллеф Карл Греч Джейк Галеа Джейк Борг Стив Агиус Андре Matthew Grech
04 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
04.09  21:45 Словакия ... Хорватия 4.2 3.35 1.95
04.09  21:45 Фарерские острова ... Дания 25 10.5 1.09
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