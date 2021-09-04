​Словения обыграла Мальту и догнала Хорватию, Россия – лидер группы

Сборная России обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0 и как минимум на несколько часов – до завершения матча с участием сборной Хорватии – возглавила отборочную группу Н с 10 очками в своём активе.
В параллельном матче сборная Словении на своём поле скромно – с результатом 1:0 – переиграла Мальту. Словенцы в таблице секстета догнали Хорватию (у команд по 7 очков). В следующем туре национальная команда Словении сыграет как раз против Хорватии на поле соперника. Эта игра пройдёт 7 сентября.
Что касается сборной Мальты, то через три дня ей предстоит сыграть на выезде со сборной России.
Протокол игры
|(1:0) Ловрич Санди 45'
Облак Ян • Стоянович Петар • Бийол Яка • Мевля Миха • Балковец Юре • Гнезда-Черин Адам • Куртич Ясмин • 12'Млакар Ян 61' ( Чрнигой Домен ( 61') • Ловрич Санди 70' ( Горенц-Станкович Йон ( 70') • Бохар Дамьян 61' ( Зайц Миха ( 61') • Сеско Бенджамин 70' ( Шпорар Андраж ( 70')
Запасные: Скубич Нейц • Рогель Жан • Векич Игор • Захович Лука • Блажич Миха • Юрчевич Марио • Штулац Лео • Белек Вид
Бонелло Анри • Шоу Курт • Пепе Энрико • 43'Мускат Зак • 86'Аттард Кейн • Каруана Тристан 79' ( Пизани Стивен ( 79') • Теума Тедди • Корбалан Хуан 46' ( Камензули Райан ( 46') • Мбонг Джозеф 73' ( Гамбин Люк ( 73') • Сатариано Александер 45' 58' ( Мбонг Пол ( 58') • Димеч Шон 58' ( Монтебельо Лука ( 58' ) 77'
Запасные: Велла Данстэн • Микаллеф Карл • Греч Джейк • Галеа Джейк • Борг Стив • Агиус Андре • Matthew Grech
04 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).