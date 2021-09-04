​Словения обыграла Мальту и догнала Хорватию, Россия – лидер группы

Сборная России обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0 и как минимум на несколько часов – до завершения матча с участием сборной Хорватии – возглавила отборочную группу Н с 10 очками в своём активе.

В параллельном матче сборная Словении на своём поле скромно – с результатом 1:0 – переиграла Мальту. Словенцы в таблице секстета догнали Хорватию (у команд по 7 очков). В следующем туре национальная команда Словении сыграет как раз против Хорватии на поле соперника. Эта игра пройдёт 7 сентября.

Что касается сборной Мальты, то через три дня ей предстоит сыграть на выезде со сборной России.