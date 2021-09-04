​Манчини предостерёг игроков сборной Италии

В первом матче в статусе чемпиона Европы сборная Италии на своём поле сыграла вничью с Болгарией – 1:1. Перед воскресным гостевым поединком против Швейцарии рулевой «скуадры адзурры» Роберто Манчини предостерёг своих подопечных.

«В футболе нельзя попадать в ловушку воспоминаний. 11 июля была чудесная ночь, но мы не можем думать об этом сейчас. Все будут помнить тот финал, но будущее с ним не связано. Мы должны сражаться, чтобы снова побеждать», - высказался Манчини во время субботней пресс-конференции.

Напомним, что в финале Евро-2020 11 июля сборная Италии обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.