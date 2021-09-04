Почему идея ФИФА про новый формат чемпионатов мира - полный бред

ФИФА подумывает о том, чтобы проводить чемпионат мира каждые два года и может запустить эту структуру уже с 2028 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о таком варианте.

ФИФА продолжает думать о том, как бы изменить чемпионат мира. Как известно, турнир в Катаре станет последним с 32 участниками, уже через четыре года участников будет 48. Однако ФИФА этого мало, и сейчас организация намерена проводить турнир каждые два года, а не четыре, как сейчас.

Основной мотив понятен – это деньги. Чемпионат мира – это ключевое событие для бюджета ФИФА. Логика заключается в том, что при изменении сроков проведения мундиаля будет в два раза больше доходов от спонсоров и телевещателей. Однако эта жадность может больно ударить по футболу.

Футбольный чемпионат мира уникален своей эксклюзивностью. Это турнир, которого мы все ждём четыре года. Редкость этого турнира поднимает цену и победы, и даже участия. Сравните с другими видами спорта, где чемпионаты мира проходят каждый год. Из-за рутинности этого соревнования многие с лёгкостью пропускают очередной турнир, ведь через год-два будет новый. При этом совсем иное отношение к Олимпиаде, которая проходит раз в четыре года. Победа на ней – это эксклюзивное достижение.

Футбольный чемпионат мира – это своего рода бондиана, в которой каждый фильм выходит относительно редко, обладает традициями, имеет свою главную музыкальную тему. ФИФА же хочет превратить мундиаль в «Форсажи». Сколько их там уже было? Чем пятый отличается восьмого? Сейчас каждый чемпионат мира обладает своей историей, своей мифологией, потому что каждый раз это событие.

Маттеус, Буффон и Карбахаль участвовали в пяти чемпионатах мира, Пеле выиграл три турнира – это большие и штучные рекорды, потому что турниры были редкостью. Однако вскоре это может стать обыденностью.

Проведение чемпионатов мира каждые два года заодно убьёт и континентальные первенства. Больше не будет Евро, Копы Америка, потому что им не останется места в календаре. И это также будет большой удар, потому что у этих турниров свои традиции, свои любители. Это шанс для многих стран попасть хоть на какой-то футбольный форум, что важно для развития и интереса этого вида спорта. И шанс выиграть что-то. Едва ли африканские или азиатские футболисты откажутся от возможности выиграть хотя бы континентальное первенство, пока чемпионат мира им недоступен.

Очень хочется, чтобы ФИФА перестала так кардинально менять чемпионат мира. Мы этот турнир любим, и к каждой реформе надо подходить осторожно. Однако такими темпами скоро соревнование может измениться до неузнаваемости.

Андрей Центров