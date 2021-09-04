Джанлука Манчини покинул сборную Италии

Защитник столичной «Ромы» Джанлука Манчини не поможет сборной Италии в ближайших поединках квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Об этом рапортует Football-Italia.

Как стало известно источнику, 25-летний исполнитель покинул расположение национальной команды из-за травмы стопы. На счету Джанлуки шесть матчей за сборную.

Напомним, что в воскресенье, 5 сентября, «скуадра адзурра» встретится со Швейцарией, а затем проведет поединок против Литвы.

После четырех сыгранных туров сборная Италии набрала десять баллов и занимает первую строчку в своей отборочной группе.