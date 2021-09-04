Верратти может пропустить матч со Швейцарией из-за травмы

Во время поединка сборной Италии против Болгарии (1:1), полузащитник Марко Вератти получил повреждение колена, из-за чего может покинуть расположение национальной команды.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, итальянец наверняка пропустит предстоящую встречу со швейцарцами – тренерский штаб не намерен рисковать здоровьем игрока. Стоит отметить, что в концовке прошлого сезона Верратти уже вылетал на длительный срок.

По информации источника, сегодня футболист пройдет заключительный медицинский осмотр, по итогам которого будет принято решение. Поговаривают, в центре поля полузащитника «ПСЖ может заменить Мануэль Локателли.