Саутгейт: «Стерлинга недостаточно хвалят за его игру»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о вингере «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге.

«У меня хорошие отношения с этим футболистом. Мы его очень ценим в сборной, ему здесь комфортно. Стерлинг является тем игроком, который способен приносить результат в сложных матчах. Полностью уверен в нем. Думаю, Рахима недостаточно хвалят за его игру», - передает слова тренера The Guardian.

В составе национальной команды Англии 26-летний полузащитник выступает с 2012 года. Стерлинг принял участие в 69 поединках, в которых записал на свой счет 18 результативных ударов.