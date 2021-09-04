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Саутгейт: «Стерлинга недостаточно хвалят за его игру»

04 Сентября 2021 • 13:18 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о вингере «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге.

«У меня хорошие отношения с этим футболистом. Мы его очень ценим в сборной, ему здесь комфортно. Стерлинг является тем игроком, который способен приносить результат в сложных матчах. Полностью уверен в нем. Думаю, Рахима недостаточно хвалят за его игру», - передает слова тренера The Guardian.

В составе национальной команды Англии 26-летний полузащитник выступает с 2012 года. Стерлинг принял участие в 69 поединках, в которых записал на свой счет 18 результативных ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Саутгейт Рахим Стерлинг
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