Тренер сборной Норвегии выступил против действующего правительства страны

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен дал довольно неоднозначное интервью после матча с Нидерландами.

Дело в том, что из-за коронавирусных ограничений посетить домашнюю встречу национальной команды было разрешено лишь семи тысячам болельщиков, чем остался недоволен наставник. «Не пойму, почему не пустили больше зрителей. В Амстердаме, к примеру, мы будем играть при заполненной арене. Это не тот вопрос, который хочетmся обсуждать после финального свистка. Но, вы же понимаете, что решение есть: надо пойти на выборы и проголосовать», - приводит слова Сольбаккена местное издание Bergens Tidende.

Отметим, что 13 сентября в Норвегии запланированы парламентские выборы, с чем и было связано высказывание тренера.