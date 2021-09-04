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Тренер сборной Норвегии выступил против действующего правительства страны

04 Сентября 2021 • 11:32 Комментировать (1)
Латвия
...
Норвегия
9.80 5.50 1.30
Через 6 ч. 51 мин.

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен дал довольно неоднозначное интервью после матча с Нидерландами.

Дело в том, что из-за коронавирусных ограничений посетить домашнюю встречу национальной команды было разрешено лишь семи тысячам болельщиков, чем остался недоволен наставник. «Не пойму, почему не пустили больше зрителей. В Амстердаме, к примеру, мы будем играть при заполненной арене. Это не тот вопрос, который хочетmся обсуждать после финального свистка. Но, вы же понимаете, что решение есть: надо пойти на выборы и проголосовать», - приводит слова Сольбаккена местное издание Bergens Tidende.

Отметим, что 13 сентября в Норвегии запланированы парламентские выборы, с чем и было связано высказывание тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Столе Сольбаккен
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Комментарии (1)
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Crocodile
04 Сентября 2021 в 11:52
дык я ж вам больше скажу.
а именно, шо ентот Собяннен забивает баки и по сути поцтрекает нарот супротив Надежи.
енто штоже: "решение есть - пойти и проголосовать"? штоб вотъ такъ вотъ просто усе?
может ишшо и без пенька и пятого срока?
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