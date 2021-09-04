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Чемпионат мира 2022

Маунт: «После поражения в финале чемпионата Европы мы стали еще сильнее»

04 Сентября 2021 • 10:55 Комментировать (1)
Англия
...
Андорра
1.01 25.00 60.00
05.09 19:00

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт на одной из пресс-конференций ответил на вопрос, смогли ли футболисты национальной команды отойти от поражения в финале Евро-2020.

Игрок «Челси» подтвердил, что морально было очень тяжело подготовиться к новому сезону. Но, по словам англичанина, в лагере сборной уже не вспоминают ту ночь на «Уэмбли». «После поражения в финале чемпионата Европы мы стали еще сильнее, сплотились как коллектив. Думаю, все наши громкие достижения еще впереди», - цитирует Маунта The Mirror.

Отметим, что Англия уже практически обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катаре, выиграв четыре из четырех матчей в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Мэйсон Маунт
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
04 Сентября 2021 в 11:08
Посмотрим сделал ли Саутгейт какие либо выводы из поражения в финале. С таким подбором атакующих игроков окапаться в своей штрафной и играть на удержание самый настоящий эпик фейл.
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