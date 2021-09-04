Маунт: «После поражения в финале чемпионата Европы мы стали еще сильнее»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт на одной из пресс-конференций ответил на вопрос, смогли ли футболисты национальной команды отойти от поражения в финале Евро-2020.

Игрок «Челси» подтвердил, что морально было очень тяжело подготовиться к новому сезону. Но, по словам англичанина, в лагере сборной уже не вспоминают ту ночь на «Уэмбли». «После поражения в финале чемпионата Европы мы стали еще сильнее, сплотились как коллектив. Думаю, все наши громкие достижения еще впереди», - цитирует Маунта The Mirror.

Отметим, что Англия уже практически обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катаре, выиграв четыре из четырех матчей в своей отборочной группе.