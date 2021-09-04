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Чемпионат мира 2022

Чеферин не поддержал идею проводить чемпионаты мира раз в два года

04 Сентября 2021 • 09:41 Комментировать

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался касательно возможный реформы в футболе, согласно которой чемпионат мира будет проводиться раз в два года.

Глава союза считает, что подобная система негативно скажется на коммерции и уровню заинтересованности. Более того, он отметил, что ФИФА уже начинает разрабатывать планы на предстоящую PR-кампанию, чтобы убедить общество в правильности этой идеи.

«УЕФА и национальные ассоциации выражают опасения насчет планов ФИФА. Мы также не понимаем, почему не получаем ответы на наши письма насчет данного вопроса», - сказал Чеферин агентству Associated Press.

Напомним, что вчера идею поддержал Арсен Венгер, призвав остальных приложить усилия для ее реализации.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира УЕФА Александр Чеферин
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