Чеферин не поддержал идею проводить чемпионаты мира раз в два года

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался касательно возможный реформы в футболе, согласно которой чемпионат мира будет проводиться раз в два года.

Глава союза считает, что подобная система негативно скажется на коммерции и уровню заинтересованности. Более того, он отметил, что ФИФА уже начинает разрабатывать планы на предстоящую PR-кампанию, чтобы убедить общество в правильности этой идеи.

«УЕФА и национальные ассоциации выражают опасения насчет планов ФИФА. Мы также не понимаем, почему не получаем ответы на наши письма насчет данного вопроса», - сказал Чеферин агентству Associated Press.

Напомним, что вчера идею поддержал Арсен Венгер, призвав остальных приложить усилия для ее реализации.