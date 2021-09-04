Доменек: «Идея Венгера является дурацкой»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек негативно высказался об идее, представленной Арсеном Венгером. Экс-наставник «Арсенала», напомним, предложил проводить чемпионаты мира раз в два года.

Доменек заявил, что подобный формат будет несправедлив к футболистам, ведь у них тогда будут слишком насыщенные сезоны. К тому же, специалист считает, что при таком раскладе очень быстро пропадет интерес зрителя к Мундиалю. «Это бессмысленно. Идея Венгера – дурацкая. Тем более, когда-то он сам был очень недоволен перерывами на матчи сборных», - цитирует слова француза местное издание RMC Sport.

Отметим, что вчера против данной реформы выступил Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, который упрекнул футбольных чиновниках в желании постоянно менять уже имеющийся эффективный механизм.