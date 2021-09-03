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​«Почему не был продлён мой контракт?»: Шевченко обратился к главе УАФ

03 Сентября 2021 • 22:32 Комментировать

Андрей Шевченко в пятницу дал сенсационную пресс-конференцию. Тренер рассказал журналистам о том, что он хотел остаться у руля сборной, но не получил предложения.

Более того, между Шевченко и Украинской ассоциацией футбола была договорённость о возможности пролонгации трудового договора до конца 2022 года на прежних финансовых условиях. Это опровергает слухи о том, что Шевченко ушёл из-за запросов по зарплате. Также специалист в ходе общения с журналистами развеял информацию о том, что он хотел начать работу на клубном уровне.

«Что бы я сказал Андрею Павелко [глава УАФ – прим.]? Спросил бы: Почему не был продлён мой контракт? Об этом и речь», - сказал Шевченко.

На пресс-конференции также присутствовал юрист Андрея Шевченко, который объяснил, что тренер выразил желание пролонгировать договор (такая возможность была до 30 июля), но УАФ совсем никак не отреагировала.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Павелко
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