Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 140 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Венгер предложил идею, которая может затронуть сроки проведения РПЛ

03 Сентября 2021 • 21:46 Комментировать

В пятницу было опубликовано интервью Арсена Венгера для L’Equipe. Известный тренер в настоящий момент возглавляет отдел ФИФА по развитию.

Венгер в очередной раз предложил проводить чемпионаты мира раз в два года. Француз надеется, что его идею поддержат, и что после 2026 года чемпионат мира пройдёт в 2028 году.

Также Венгер предложил ввести период отдыха после финальных турниров сборных длиной как минимум в 25 дней. Это предложение может повлиять на сроки проведения чемпионата России, ведь РПЛ обычно стартует в средине июля.

Кроме того, Арсен Венгер выступает за более редкое смешивание клубного футбола и футбола сборных, чтобы футболистам приходилось реже совершать перелёты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.09  16:00 Финляндия ... Казахстан 1.47 4.25 7.4
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.14 8.1 18.5
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.6 3.9 5.8
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 8.5 4.3 1.43
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.2 6.7 15
04.09  21:45 Голландия ... Черногория 1.14 8.5 18
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
22:32 · Чемпионат мира 2022
​«Почему не был продлён мой контракт?»: Шевченко обратился к главе УАФ
21:54 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, кто управлял квадрокоптером, из-за которого был отложен матч Молдова – Австрия
21:46 · Чемпионат мира 2022
​Венгер предложил идею, которая может затронуть сроки проведения РПЛ
21:32 · Чемпионат мира 2022
​Шевченко: Хотел остаться в сборной Украины, но контракт не предложили 1
21:21 · Чемпионат мира 2022
​Венгерская федерация сделала заявление о наказании фанатов, умолчав о расизме
20:30 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал потерю Фернандеса и Ионова
20:00 · Чемпионат мира 2022
Карпин – об участии Смолова в матче с Кипром: «Завтра всё увидите»
19:27 · Чемпионат мира 2022
Дешам: «Команда Петракова похожа на команду Шевченко»
19:19 · Чемпионат мира 2022
Карпин – о своём контракте: «Если попадём в стыки, он продлится» 4
19:00 · Чемпионат мира 2022
Баринов: «Приехали на Кипр побеждать»
18:13 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Как сборная России играет без нападающего, когда вызвано было трое?» 1 эксклюзив
17:58 · Чемпионат мира 2022
Херард Морено покинул расположение сборной Испании
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани раздосадован по причине пропуска игр за сборную Уругвая
17:22 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий – о матче Россия – Хорватия: «Результатом удовлетворён»
16:25 · Чемпионат мира 2022
Тарханов оценил предстоящие матчи сборной России против Кипра и Мальты
Все новости
Рекомендуем
 