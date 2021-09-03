​Венгер предложил идею, которая может затронуть сроки проведения РПЛ

В пятницу было опубликовано интервью Арсена Венгера для L’Equipe. Известный тренер в настоящий момент возглавляет отдел ФИФА по развитию.

Венгер в очередной раз предложил проводить чемпионаты мира раз в два года. Француз надеется, что его идею поддержат, и что после 2026 года чемпионат мира пройдёт в 2028 году.

Также Венгер предложил ввести период отдыха после финальных турниров сборных длиной как минимум в 25 дней. Это предложение может повлиять на сроки проведения чемпионата России, ведь РПЛ обычно стартует в средине июля.

Кроме того, Арсен Венгер выступает за более редкое смешивание клубного футбола и футбола сборных, чтобы футболистам приходилось реже совершать перелёты.