Херард Морено покинул расположение сборной Испании

Нападающий «Вильярреала» и сборной Испании Херард Морено покинул расположение команды из-за повреждения, передаёт Mundo Deportivo. Игрок был заменён во вчерашнем матче со сборной Швецией (2:1) из-за мышечного дискомфорта в задней части правого бедра.

Отмечается, что сегодняшнее обследование не обнаружило серьёзного повреждение у футболиста, но тренерский штаб сборной Испании решил перестраховаться и отпустил нападающего в расположение клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне Морено принял участие в четырёх матчах в составе «Вильярреала» и забил один гол. В двух стартовых турах Ла Лиги команда Эмери одержала одну победу.