Сборная Швеции установила национальный рекорд

Вчера сборная Швеции сенсационно добыла три очка в игре с испанцами в отборе на Мундиаль, благодаря чему установила национальный рекорд.

Дело в том, что эта победа стала для команды седьмой подряд в рамках квалификации на чемпионат мира в домашних стенах. Никогда в истории страны взрослой сборной не удавалось достичь такого результата.

Более того, шведы приблизились к тому, чтобы с первого места гарантировать себе выход на Мундиаль в Катаре уже в ближайшее время. Правда, подопечным Янне Андерссона предстоит еще одна встреча со сборной Испании, она состоится в ноябре в заключительном туре.