Солер – о поражении от Швеции: «Это недопустимо»

Полузащитник испанской сборной Карлос Солер высказал свое негодование насчет поражения его команды в игре против Швеции в рамках отбора на чемпионат мира.

Представитель «Валенсии», отметившейся в этой встрече голом, сообщил, что очень расстроен итоговым результатом. «Это недопустимо. Но мы намерены взять себя в руки и доказать свою силу в следующих поединках», - цитирует слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что для Солера этот матч стал дебютным в футболке национальной команды Испании. Летом он защищал честь страны на Олимпийских играх в Токио, но поднять над головой кубок чемпионов «красной фурии» так и не удалось.