Кулушевски – о победе над Испанией: «Могли выиграть с более крупным счетом»

Вчера в поединке отбора на Мундиаль Швеция в родных стенах обыграла сборную Испании (2:1). Благодаря этой победе шведы теперь по потерянным очкам опережают «красную фурию» на 5 пунктов в группе.

Деян Кулушевски, который принял непосредственное участие во втором забитом голе, прокомментировал успех своей команды. «Мы сильнее, чем сами о себе думаем. Кажется, могли обыграть Испанию даже с более крупным счетом», - поделился пресс-службе УЕФА вингер итальянского «Ювентуса».

Примечательно, что испанцы уже три матча подряд не могут выиграть у Швеции. Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы команды расписали нулевую ничью на стадии группового этапа.