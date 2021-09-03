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Чемпионат мира 2022

Энрике: «Испания не заслужила поражения, но результат на табло»

03 Сентября 2021 • 09:06 Комментировать
Швеция
2:1
Испания
окончен

Рулевой сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от поединка со Швецией в отборочном турнире чемпионата мира-2022. «Красная фурия» потерпела поражение со счетом 1:2.

«Нужно детально разобрать этот матч. Мы забили на старте, но быстрый ответ шведов стал для нас серьезным ударом. Будем ждать осечки скандинавов.

В прошедшем матче мы не заслужили поражения, но результат на табло», - приводит слова специалиста газета Marca.

После четырех туров испанская команда с семью баллами занимает второе место в таблице группы В. Швеция, сыгравшая на один матч меньше, лидирует с девятью очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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