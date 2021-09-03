Зиеш отреагировал на критику со стороны наставника сборной Марокко

Вчера главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич дал комментарий касательно отсутствия полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в составе национальной команды. По словам наставника, причина этому непрофессиональное поведение игрока во время предыдущего сбора, а также его нежелание защищать цвета своей страны.

Впрочем, сам Зиеш у себя в инстаграм-аккаунте опроверг данную информацию. Футболист выставил фото с ироничной подписью: «В следующий раз, когда будешь что-то говорить, лучше говори правду». Более того, марокканец добавил в конце предложения эмодзи с лицом клоуна.

Также стоит отметить, что Зиеш по ходу предыдущего матча сборной отказался выходить на разминку.