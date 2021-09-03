Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Зиеш отреагировал на критику со стороны наставника сборной Марокко

03 Сентября 2021 • 08:36 Комментировать

Вчера главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич дал комментарий касательно отсутствия полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в составе национальной команды. По словам наставника, причина этому непрофессиональное поведение игрока во время предыдущего сбора, а также его нежелание защищать цвета своей страны.

Впрочем, сам Зиеш у себя в инстаграм-аккаунте опроверг данную информацию. Футболист выставил фото с ироничной подписью: «В следующий раз, когда будешь что-то говорить, лучше говори правду». Более того, марокканец добавил в конце предложения эмодзи с лицом клоуна.

Также стоит отметить, что Зиеш по ходу предыдущего матча сборной отказался выходить на разминку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вахид Халилходжич Сборная Марокко Хаким Зиеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
09:06 · Чемпионат мира 2022
Энрике: «Испания не заслужила поражения, но результат на табло»
08:57 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Теперь Италии нужно побеждать Швейцарию»
08:48 · Чемпионат мира 2022
FA опубликовала заявление касательно расизма в сторону игроков сборной Англии
08:36 · Чемпионат мира 2022
Зиеш отреагировал на критику со стороны наставника сборной Марокко
08:30 · Чемпионат мира 2022
Манчини рассказал, чего не хватило сборной Италии в матче с Болгарией
08:20 · Чемпионат мира 2022
Эквадор на последних минутах дожал Парагвай, осечки Колумбии и Уругвая
08:13 · Чемпионат мира 2022
Бразилия минимально одолела Чили
08:09 · Чемпионат мира 2022
Аргентина отпраздновала гостевую победу над Венесуэлой
08:04 · Чемпионат мира 2022
Ройс сыграл за сборную Германии впервые с 2019 года
00:55 · Чемпионат мира 2022
Кьеза: «Мы должны были победить»
00:45 · Чемпионат мира 2022
​Венгерские фанаты оскорбляли Стерлинга на почве расизма
00:40 · Чемпионат мира 2022
Футболист сборной Англии попил из брошенного на поле стакана
00:39 · Чемпионат мира 2022
Флик – о дебютной победе во главе сборной Германии: «Нам предстоит длинная дорога»
00:26 · Чемпионат мира 2022
​Прервана невероятная серия сборной Испании, длившаяся с 1993 года
00:21 · Чемпионат мира 2022
Альба – поражении от Швеции: «Мы не заслужили такой результат»
Все новости
Рекомендуем
 