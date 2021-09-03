Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Бразилия минимально одолела Чили

03 Сентября 2021 • 08:13 Комментировать
Чили
0:1
Бразилия
окончен

Сборная Бразилии в матче отбора ЧМ-2022 в гостях сыграла с командой Чили. Встреча завершилась минимальной победой «селесао» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Эвертон Рибейро, отметившийся в середине второго тайма.

Бразилия набрала 21 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Чилийцы (6) находятся на седьмой позиции.

Протокол игры  
Чили 0:1 Бразилия
    64' Рибейро Эвертон (0:1)
Браво Клаудио Исла Маурисио Марипан Гильермо   90' Медель Гари Диас Пауло   69' (Паласиос Карлос (   69') Мена Эухенио Видаль Артуро Пульгар Эрик   82' Арангис Чарлес   78' (Вальдес Диего (   78') Ivan Morales   79'   83' (Jimenez Luis III (   83') Варгас Эдуардо
Запасные: Вегас Себастьян   90' Роко Энсо Диас Николас Ариас Габриэль Баэса Клаудио Marcelino Nunez Менесес Хеан Gabriel Castellon Аларкон Томас
Перейра Вевертон Данило Луис Милитао Эдер Маркиньос Маркос   84' Алекс Сандро Пакета Лукас Каземиро Карлос Гимараэс Бруно   45'   46' (Герсон Сантос (   46'   90') Винисиус Жуниор   46' (Рибейро Эвертон (   46') Габриэл Барбоза   78' (Кунья Матеус (   78') Неймар   90'
Запасные: Joao De Souza Filho Miranda1 Халк Живанилдо Дос Сантос Адербар Арана Гильерме Эденилсон дос Сантос Everson Лукас VI Алвес Даниэл
03 сентября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Чили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
09:06 · Чемпионат мира 2022
Энрике: «Испания не заслужила поражения, но результат на табло»
08:57 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Теперь Италии нужно побеждать Швейцарию»
08:48 · Чемпионат мира 2022
FA опубликовала заявление касательно расизма в сторону игроков сборной Англии
08:36 · Чемпионат мира 2022
Зиеш отреагировал на критику со стороны наставника сборной Марокко
08:30 · Чемпионат мира 2022
Манчини рассказал, чего не хватило сборной Италии в матче с Болгарией
08:20 · Чемпионат мира 2022
Эквадор на последних минутах дожал Парагвай, осечки Колумбии и Уругвая
08:13 · Чемпионат мира 2022
Бразилия минимально одолела Чили
08:09 · Чемпионат мира 2022
Аргентина отпраздновала гостевую победу над Венесуэлой
08:04 · Чемпионат мира 2022
Ройс сыграл за сборную Германии впервые с 2019 года
00:55 · Чемпионат мира 2022
Кьеза: «Мы должны были победить»
00:45 · Чемпионат мира 2022
​Венгерские фанаты оскорбляли Стерлинга на почве расизма
00:40 · Чемпионат мира 2022
Футболист сборной Англии попил из брошенного на поле стакана
00:39 · Чемпионат мира 2022
Флик – о дебютной победе во главе сборной Германии: «Нам предстоит длинная дорога»
00:26 · Чемпионат мира 2022
​Прервана невероятная серия сборной Испании, длившаяся с 1993 года
00:21 · Чемпионат мира 2022
Альба – поражении от Швеции: «Мы не заслужили такой результат»
Все новости
Рекомендуем
 