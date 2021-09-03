Бразилия минимально одолела Чили

Сборная Бразилии в матче отбора ЧМ-2022 в гостях сыграла с командой Чили. Встреча завершилась минимальной победой «селесао» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Эвертон Рибейро, отметившийся в середине второго тайма.

Бразилия набрала 21 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Чилийцы (6) находятся на седьмой позиции.