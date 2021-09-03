Бразилия минимально одолела Чили

Сборная Бразилии в матче отбора ЧМ-2022 в гостях сыграла с командой Чили. Встреча завершилась минимальной победой «селесао» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Эвертон Рибейро, отметившийся в середине второго тайма.
Бразилия набрала 21 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Чилийцы (6) находятся на седьмой позиции.
Протокол игры
|64' Рибейро Эвертон (0:1)
Браво Клаудио • Исла Маурисио • Марипан Гильермо • 90'Медель Гари • Диас Пауло 69' ( Паласиос Карлос ( 69') • Мена Эухенио • Видаль Артуро • Пульгар Эрик • 82'Арангис Чарлес 78' ( Вальдес Диего ( 78') • Ivan Morales 79' 83' ( Jimenez Luis III ( 83') • Варгас Эдуардо
Запасные: Вегас Себастьян • 90'Роко Энсо • Диас Николас • Ариас Габриэль • Баэса Клаудио • Marcelino Nunez • Менесес Хеан • Gabriel Castellon • Аларкон Томас
Перейра Вевертон • Данило Луис • Милитао Эдер • Маркиньос Маркос • 84'Алекс Сандро • Пакета Лукас • Каземиро Карлос • Гимараэс Бруно 45' 46' ( Герсон Сантос ( 46' ) • 90'Винисиус Жуниор 46' ( Рибейро Эвертон ( 46') • Габриэл Барбоза 78' ( Кунья Матеус ( 78') • Неймар 90'
Запасные: Joao De Souza Filho Miranda1 • Халк Живанилдо • Дос Сантос Адербар • Арана Гильерме • Эденилсон дос Сантос • Everson • Лукас VI • Алвес Даниэл
03 сентября.