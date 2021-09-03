​Прервана невероятная серия сборной Испании, длившаяся с 1993 года

Сборная Испании в четверг вечером разочаровала своих болельщиков. «Красная фурия» быстро забила в гостях у Швеции, но сразу же пропустила, а в конечном итоге и вовсе проиграла с результатом 1:2.

Таким образом была прервана невероятная серия сборной Испании без поражений в отборочных циклах к чемпионату мира. До этого в отборе на мундиаль «красная фурия» в последний раз проигрывала Дании 31 марта 1993 года.

Серия сборной Испании без поражений в отборах на чемпионаты мира в итоге составила 66 матчей (52 победы, 14 ничьих).

Следующий матч сборная Испании проведёт 5 сентября. Соперником команды Луиса Энрике будет Грузия.