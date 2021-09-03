Альба – поражении от Швеции: «Мы не заслужили такой результат»

Хорди Альба прокомментировал фиаско своей команды в поединке со шведской сборной, которое существенно ухудшило шансы пиренейцев на первое место в группе.

«Мы не заслужили такой результат. Первая половина складывалась отлично. К сожалению, противнику удалось быстро сравнять счёт. Они дождались момента, чтобы провести стремительную контратаку.

В данных обстоятельствах у нас не остаётся права на ошибку. Мы обязаны улучшить собственный футбол. Нам ещё есть за что побороться. Впереди трудные поединки, в которых нам нужен максимальный результат», - подчеркнул Альба во время послематчевого интервью.

Оступившись в сражении со шведами, «красная фурия» прервала свою серию из 66 матчей без поражений в отборочных матчах к ЧМ.