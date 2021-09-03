​Армения по-прежнему выше Германии, Румыния победила в Исландии, Северная Ирландия – в Литве

Завершились ещё три поединка отбора на чемпионат мира. Сборная Румынии смогла обыграть Исландию на поле соперника - 2:0. Оба гола румыны организовали во второй половине встречи.
В другом матче группы J сборные Северной Македонии и Армении сыграли вничью со счётом 0:0. Армянская сборная по-прежнему лидирует в секстете, опережая Германию на один зачётный балл (10 очков против 9). Третьими идут северные македонцы (7 очков), четвёртыми – румыны (6 очков).
Протокол игры
|47' Ман Деннис (0:1)
|83' Станчу Николае (0:2)
Рунарссон Рунар • Севарссон Биркир • Херманнссон Хьёртур • Бьярнасон Бриньяр Инги • Тораринссон Гудмундур • Бьярнасон Биркир • Палссон Виктор • Бальдюрссон Андри-Фаннар 67' ( Торстейнссон Йон ( 67' ) • 85'Гудмундссон Йоханн • Кьяртанссон Видар 67' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 67' ) • 90'Гудмундссон Альберт 79' ( Гудьонсен Андри ( 79')
Ница Флорин • 76'Ратиу Андрей 68' ( Хаджи Янис ( 68' ) • 85'Кирикеш Влад • 37'Неделчару Ионуц • Камора Мауру • Станчу Николае • Неделку Драгош • 8'Чикылдэу Александру 88' ( Рус Адриан ( 88') • Ман Деннис 76' ( Марин Рэзван ( 76') • Алибек Денис 76' ( Маркович Йован ( 76') • Сореску Деян 68' ( Маня Кристьян ( 68')
Запасные: Кордя Андрей • Тошка Алин • Айоани Михай • Олару Дариус • Ротариу Дорин • Марин Мариус • Влад Даниэл
02 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры
Димитриевски Столе • Ристовски Стефан • Муслиу Визар • 73'Велкоски Дарко • Алиоски Эгзиян • Элмас Эльиф • Костадинов Тихомир 81' 83' ( Асковски Стефан ( 83') • Барди Энис • Яхович Адис 81' ( Ристовски Милан ( 81') • Чурлинов Дарко • Трайковски Александар 60' ( Спировски Стефан ( 60')
Запасные: Тодороски Тодор • Атанасов Яни • Nikola Serafimov • Шишковски Дамьян • Зайков Джоко • Ристевски Кирче • Джорджев Никола • Илиев Деян • Аврамовски Даниэль
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Восканян Тарон • 23'Чалышир Андре • Оганесян Камо • 66'Бичахчян Ваан 46' ( Корян Аршак ( 46' • Тертерян Давид 90') • Григорян Артак • Удо Соломон • Варданян Эрик 67' ( Сперцян Эдуард ( 67') • Адамян Саркис 71' ( Шагоян Жирайр ( 71') • Мхитарян Генрих 51'
Запасные: Вбеймар • Карапетян Александр • Айвазов Анатолий • Мкоян Грайр • Бучнев Станислав • Гелоян Ишхан • Оганесян Арман • Аванесян Артём
02 сентября. Стадион "Тодор Проески".
Сборная Северной Ирландии на выезде разгромила Литву со счётом 4:1. Эта победа позволила северным ирландцам подняться на третье место в своей группе (4 очка). Выше идут Швейцария (6) и Италия (10).
Протокол игры
|20' Баллард Дэниэл (0:1)
|52' Вашингтон Конор (0:2)
|(1:2) Баравикас Роландас 55'
|67' Лэйвери Шейн (1:3)
|82' Макнейр Пэдди (1:4)
Шеткус Эрнестас • Баравикас Роландас • 90'Уткус Эдгарас • 31'Саткас Бенас • Славицкас Вайдас 65' 74' ( Бараускас Доминикас ( 74') • Вербицкас Овидиус 80' ( Узела Каролис ( 80') • Мегелайтис Линас • 50'Новиковас Арвидас • Черных Фёдор 80' ( Янкаускас Элигиюс ( 80') • Ласицкас Юстас • Дубицкас Эдгарас 74' ( Казлаускас Донатас ( 74')
Запасные: Дапкус Мартинас • Климавичюс Линас • Гашпуйтис Витас • Плукас Игнас • Гертмонас Эдвинас • Воробьев Модест
Пикок-Фаррелл Бэйли • Смит Майкл 89' ( Флэнаган Том ( 89') • Каткарт Крейг • Баллард Дэниэл • Льюис Джамал • Макнейр Пэдди • 63'Дэвис Стивен • Томпсон Джордан 82' ( Джонс Джордан ( 82') • Маккэнн Алистер • Лэйвери Шейн 82' ( Лафферти Кайл ( 82') • Вашингтон Конор 60' 82' ( Маккалмонт Алфи ( 82')
Запасные: Макгинн Найалл • Уайт Гэвин • Доннелли Лайам • Dion Charles • Карсон Тревор • Браун Киарон • Хазард Конор
02 сентября. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).