​Армения по-прежнему выше Германии, Румыния победила в Исландии, Северная Ирландия – в Литве

Завершились ещё три поединка отбора на чемпионат мира. Сборная Румынии смогла обыграть Исландию на поле соперника - 2:0. Оба гола румыны организовали во второй половине встречи.

В другом матче группы J сборные Северной Македонии и Армении сыграли вничью со счётом 0:0. Армянская сборная по-прежнему лидирует в секстете, опережая Германию на один зачётный балл (10 очков против 9). Третьими идут северные македонцы (7 очков), четвёртыми – румыны (6 очков).

Сборная Северной Ирландии на выезде разгромила Литву со счётом 4:1. Эта победа позволила северным ирландцам подняться на третье место в своей группе (4 очка). Выше идут Швейцария (6) и Италия (10).