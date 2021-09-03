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Чемпионат мира 2022

​Армения по-прежнему выше Германии, Румыния победила в Исландии, Северная Ирландия – в Литве

03 Сентября 2021 • 00:04 Комментировать
Литва
1:4
Северная Ирландия
окончен

Завершились ещё три поединка отбора на чемпионат мира. Сборная Румынии смогла обыграть Исландию на поле соперника - 2:0. Оба гола румыны организовали во второй половине встречи.

В другом матче группы J сборные Северной Македонии и Армении сыграли вничью со счётом 0:0. Армянская сборная по-прежнему лидирует в секстете, опережая Германию на один зачётный балл (10 очков против 9). Третьими идут северные македонцы (7 очков), четвёртыми – румыны (6 очков).

Протокол игры  
Исландия 0:2 Румыния
    47' Ман Деннис (0:1)
    83' Станчу Николае (0:2)
Рунарссон Рунар Севарссон Биркир Херманнссон Хьёртур Бьярнасон Бриньяр Инги Тораринссон Гудмундур Бьярнасон Биркир Палссон Виктор Бальдюрссон Андри-Фаннар   67' (Торстейнссон Йон (   67'   85') Гудмундссон Йоханн Кьяртанссон Видар   67' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   67'   90') Гудмундссон Альберт   79' (Гудьонсен Андри (   79')
Запасные: Скуласон Ари Фьолусон Йон Гудни Сампстед Альфонс Гуннарссон Патрик Сигурдссон Арнор Арнасон Кари Андерсон Микаэль Хельгасон Торир Халльдоурссон Ханнес
Ница Флорин   76' Ратиу Андрей   68' (Хаджи Янис (   68'   85') Кирикеш Влад   37' Неделчару Ионуц Камора Мауру Станчу Николае Неделку Драгош   8' Чикылдэу Александру   88' (Рус Адриан (   88') Ман Деннис   76' (Марин Рэзван (   76') Алибек Денис   76' (Маркович Йован (   76') Сореску Деян   68' (Маня Кристьян (   68')
Запасные: Кордя Андрей Тошка Алин Айоани Михай Олару Дариус Ротариу Дорин Марин Мариус Влад Даниэл
02 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

Протокол игры  
Северная Македония 0:0 Армения
Димитриевски Столе Ристовски Стефан Муслиу Визар   73' Велкоски Дарко Алиоски Эгзиян Элмас Эльиф Костадинов Тихомир   81'   83' (Асковски Стефан (   83') Барди Энис Яхович Адис   81' (Ристовски Милан (   81') Чурлинов Дарко Трайковски Александар   60' (Спировски Стефан (   60')
Запасные: Тодороски Тодор Атанасов Яни Nikola Serafimov Шишковски Дамьян Зайков Джоко Ристевски Кирче Джорджев Никола Илиев Деян Аврамовски Даниэль
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Восканян Тарон   23' Чалышир Андре Оганесян Камо   66' Бичахчян Ваан   46' (Корян Аршак (   46' Тертерян Давид   90') Григорян Артак Удо Соломон Варданян Эрик   67' (Сперцян Эдуард (   67') Адамян Саркис   71' (Шагоян Жирайр (   71') Мхитарян Генрих   51'
Запасные: Вбеймар Карапетян Александр Айвазов Анатолий Мкоян Грайр Бучнев Станислав Гелоян Ишхан Оганесян Арман Аванесян Артём
02 сентября. Стадион "Тодор Проески".

 

Сборная Северной Ирландии на выезде разгромила Литву со счётом 4:1. Эта победа позволила северным ирландцам подняться на третье место в своей группе (4 очка). Выше идут Швейцария (6) и Италия (10).

Протокол игры  
Литва 1:4 Северная Ирландия
    20' Баллард Дэниэл (0:1)
    52' Вашингтон Конор (0:2)
(1:2) Баравикас Роландас 55'    
    67' Лэйвери Шейн (1:3)
    82' Макнейр Пэдди (1:4)
Шеткус Эрнестас Баравикас Роландас   90' Уткус Эдгарас   31' Саткас Бенас Славицкас Вайдас   65'   74' (Бараускас Доминикас (   74') Вербицкас Овидиус   80' (Узела Каролис (   80') Мегелайтис Линас   50' Новиковас Арвидас Черных Фёдор   80' (Янкаускас Элигиюс (   80') Ласицкас Юстас Дубицкас Эдгарас   74' (Казлаускас Донатас (   74')
Запасные: Дапкус Мартинас Климавичюс Линас Гашпуйтис Витас Плукас Игнас Гертмонас Эдвинас Воробьев Модест
Пикок-Фаррелл Бэйли Смит Майкл   89' (Флэнаган Том (   89') Каткарт Крейг Баллард Дэниэл Льюис Джамал Макнейр Пэдди   63' Дэвис Стивен Томпсон Джордан   82' (Джонс Джордан (   82') Маккэнн Алистер Лэйвери Шейн   82' (Лафферти Кайл (   82') Вашингтон Конор   60'   82' (Маккалмонт Алфи (   82')
Запасные: Макгинн Найалл Уайт Гэвин Доннелли Лайам Dion Charles Карсон Тревор Браун Киарон Хазард Конор
02 сентября. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).

 

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окончен Грузия 0:1 Косово 2.1 3.05 4
окончен Лихтенштейн 0:2 Германия 80 30 1.01
окончен Эстония 2:5 Бельгия 30 13 1.06
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
окончен Польша 4:1 Албания 1.53 4 6.8
окончен Швеция 2:1 Испания 4.6 3.4 1.95
окончен Андорра 2:0 Сан-Марино 1.57 3.55 7.5
окончен Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
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