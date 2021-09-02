​Голы Крыховяка и Левандовски помогли Польше разнести Албанию, Андорра обыграла Сан-Марино в дуэли карликов

В группе I в отборе на чемпионат мира помимо крупной победы Англии над Венгрией состоялись ещё два матча. Сборная Польши в родных стенах разнесла Албанию со счётом 4:1. Один из голов поляков на свой счёт записал Роберт Левандовски. Также автором гола в этот вечер стал Гжегож Крыховяк, который летом сменил «Локомотив» на «Краснодар».
Сборная Андорры в битве карликов переиграла Сан-Марино. Оба гола хозяева поля провели ещё до наступления перерыва.
В группе I сборная Англии пока идёт без осечек (12 очков). Дальше идут сборные Польши и Венгрии (по 7 очков). Четвёртая позиция у Албании (6 очков).
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 12'
|25' Чикалеши Сокол (1:1)
|(2:1) Букса Адам 44'
|(3:1) Крыховяк Гжегож 54'
|(4:1) Линетти Кароль 89'
Щесны Войцех • Берешиньски Бартош 32' ( Давидович Павел ( 32') • Глик Камил • Беднарек Ян • 86'Рыбус Мацей 81' ( Пухач Тымотеуш ( 81') • Юзвяк Камиль • Модер Якуб • Крыховяк Гжегож • Франковски Пшемыслав 61' ( Линетти Кароль ( 61') • Букса Адам 81' ( Свидерски Кароль ( 81' ) • 82'Левандовски Роберт
Запасные: Шиманьски Себастиан • Каминьски Якуб • Скорупски Лукаш • Кедзёра Томаш • Дронговски Бартломей • Пёнтковски Камиль • Слиш Бартош • Хелик Михал
Бериша Этрит • Исмайли Ардиан • Джимсити Берат • Кумбулла Мараш • Хюсай Эльсейд • 12'Баре Кейди • 7'Гьясула Клаус • 56'Траши Лоренц 67' ( Балай Беким ( 67') • Абраши Амир 4' 74' ( Цекици Эндри ( 74') • Манай Рей 65' 67' ( Роши Одисе ( 67') • Чикалеши Сокол 83' ( Узуни Мюрто ( 83')
Запасные: Михай Энеа • Ходжалари Эрион • Дока Альби • Селмани Гентьян • Чепеле Рамен • Рамадани Юльбер • Стракоша Томас • Ляци Казим
02 сентября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры
|Андорра
|2:0
|Сан-Марино
|(1:0) Валес Марк 18'
|(2:0) Валес Марк 24'
Гомес Хосеп • Сан-Никола Мойсес • Льовера Макс • Алаведра Альберт • Сервос Жоан • Алаез Жорди • 62'Валес Марк • Морено Серхио 65' ( Виейра Марсио ( 65') • Мартинес Алекс II 86' ( Бернат Виктор ( 86') • Фернандес Рикард 86' ( Рубио Хорди ( 86') • Пуйоль Марк 54' 73' ( Мартинес Кристиан II ( 73')
Запасные: Гарсия Марк • Альварес Икер • Рубио Хесус II • Лима Ильдефонс • Санчес Аарон • Гарсия Кристиан II • Пирес Франсиско
Бенедеттини Элиа • Баттистини Мануэль • 64'Фаббри Филиппо • Росси Данте 46' ( Чеволи Микеле ( 46') • Палацци Мирко • Лунадей Лоренцо 75' ( Чеккароли Лука ( 75') • Голинуччи Энрико • Томассини Давид 46' ( Дзафферани Томмазо ( 46') • Томассини Фабио 75' ( Витайоли Маттео ( 75') • Нанни Лука • Хирш Адольфо 71' 75' ( Муларони Марчелло ( 75')
Запасные: Д'Аддарио Алессандро • Бернарди Марко • Голинуччи Алессандро • Грандони Андреа • Бенедеттини Симоне • Конти Джакомо
02 сентября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).