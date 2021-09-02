​Голы Крыховяка и Левандовски помогли Польше разнести Албанию, Андорра обыграла Сан-Марино в дуэли карликов

В группе I в отборе на чемпионат мира помимо крупной победы Англии над Венгрией состоялись ещё два матча. Сборная Польши в родных стенах разнесла Албанию со счётом 4:1. Один из голов поляков на свой счёт записал Роберт Левандовски. Также автором гола в этот вечер стал Гжегож Крыховяк, который летом сменил «Локомотив» на «Краснодар».

Сборная Андорры в битве карликов переиграла Сан-Марино. Оба гола хозяева поля провели ещё до наступления перерыва.

В группе I сборная Англии пока идёт без осечек (12 очков). Дальше идут сборные Польши и Венгрии (по 7 очков). Четвёртая позиция у Албании (6 очков).