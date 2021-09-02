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Чемпионат мира 2022

​Голы Крыховяка и Левандовски помогли Польше разнести Албанию, Андорра обыграла Сан-Марино в дуэли карликов

02 Сентября 2021 • 23:56 Комментировать
Андорра
2:0
Сан-Марино
окончен

В группе I в отборе на чемпионат мира помимо крупной победы Англии над Венгрией состоялись ещё два матча. Сборная Польши в родных стенах разнесла Албанию со счётом 4:1. Один из голов поляков на свой счёт записал Роберт Левандовски. Также автором гола в этот вечер стал Гжегож Крыховяк, который летом сменил «Локомотив» на «Краснодар».

Сборная Андорры в битве карликов переиграла Сан-Марино. Оба гола хозяева поля провели ещё до наступления перерыва.

В группе I сборная Англии пока идёт без осечек (12 очков). Дальше идут сборные Польши и Венгрии (по 7 очков). Четвёртая позиция у Албании (6 очков).

Протокол игры  
Польша 4:1 Албания
(1:0) Левандовски Роберт 12'    
    25' Чикалеши Сокол (1:1)
(2:1) Букса Адам 44'    
(3:1) Крыховяк Гжегож 54'    
(4:1) Линетти Кароль 89'    
Щесны Войцех Берешиньски Бартош   32' (Давидович Павел (   32') Глик Камил Беднарек Ян   86' Рыбус Мацей   81' (Пухач Тымотеуш (   81') Юзвяк Камиль Модер Якуб Крыховяк Гжегож Франковски Пшемыслав   61' (Линетти Кароль (   61') Букса Адам   81' (Свидерски Кароль (   81'   82') Левандовски Роберт
Запасные: Шиманьски Себастиан Каминьски Якуб Скорупски Лукаш Кедзёра Томаш Дронговски Бартломей Пёнтковски Камиль Слиш Бартош Хелик Михал
Бериша Этрит Исмайли Ардиан Джимсити Берат Кумбулла Мараш Хюсай Эльсейд   12' Баре Кейди   7' Гьясула Клаус   56' Траши Лоренц   67' (Балай Беким (   67') Абраши Амир   4'   74' (Цекици Эндри (   74') Манай Рей   65'   67' (Роши Одисе (   67') Чикалеши Сокол   83' (Узуни Мюрто (   83')
Запасные: Михай Энеа Ходжалари Эрион Дока Альби Селмани Гентьян Чепеле Рамен Рамадани Юльбер Стракоша Томас Ляци Казим
02 сентября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).

 

Протокол игры  
Андорра 2:0 Сан-Марино
(1:0) Валес Марк 18'    
(2:0) Валес Марк 24'    
Гомес Хосеп Сан-Никола Мойсес Льовера Макс Алаведра Альберт Сервос Жоан Алаез Жорди   62' Валес Марк Морено Серхио   65' (Виейра Марсио (   65') Мартинес Алекс II   86' (Бернат Виктор (   86') Фернандес Рикард   86' (Рубио Хорди (   86') Пуйоль Марк   54'   73' (Мартинес Кристиан II (   73')
Запасные: Гарсия Марк Альварес Икер Рубио Хесус II Лима Ильдефонс Санчес Аарон Гарсия Кристиан II Пирес Франсиско
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль   64' Фаббри Филиппо Росси Данте   46' (Чеволи Микеле (   46') Палацци Мирко Лунадей Лоренцо   75' (Чеккароли Лука (   75') Голинуччи Энрико Томассини Давид   46' (Дзафферани Томмазо (   46') Томассини Фабио   75' (Витайоли Маттео (   75') Нанни Лука Хирш Адольфо   71'   75' (Муларони Марчелло (   75')
Запасные: Д'Аддарио Алессандро Бернарди Марко Голинуччи Алессандро Грандони Андреа Бенедеттини Симоне Конти Джакомо
02 сентября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 

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Сборная Польши Сборная Албании Сборная Андорры Сборная Сан-Марино
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окончен Грузия 0:1 Косово 2.1 3.05 4
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
окончен Польша 4:1 Албания 1.53 4 6.8
окончен Швеция 2:1 Испания 4.6 3.4 1.95
окончен Андорра 2:0 Сан-Марино 1.57 3.55 7.5
окончен Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
окончен Чехия 1:0 Беларусь 1.18 7 15.5
окончен Исландия 0:2 Румыния 2.65 3.2 2.75
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