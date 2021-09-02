66-матчевая серия канула в Лету: Швеция нанесла Испании историческое поражение

Швеция с Испанией сыграли нулевую ничью на чемпионате Европы, а теперь они встретились в отборочном этапе к чемпионату мира.

На минувшем Евро испанцы выступили противоречиво. Стартовали они довольно натужно с двумя ничьими, но потом отыгрались на Словакии. В плей-офф они в весёлом матче перестреляли Хорватию и перебили по пенальти Швейцарию, а в полуфинале по пенальти же уступили Италии. «Фурия роха», не показав блестящий футбол, остановилась тогда в шаге от финала. Ну а Швеция в своём боевом стиле вышла из группы, но сразу после этого была остановлена в дополнительное время Украиной.

В отличие от их очного матча на Евро, теперь взятия ворот друг друга шведами и испанцами не пришлось тщетно ждать вплоть до финального свистка. Подождать надо было совсем ничего. На первых минутах скандинавы сходили в атаку и заработали угловой. Форсберг навесил с корнера, а Исак пробил головой в руки Симона. Как вы поняли, это был ещё не гол. Его пиренейцы соорудили буквально на следующей минуте.

Испанцы отличились в британском стиле, ну и в скандинавском тоже. Жорди Альба навесил из глубины к правой штанге, там никто не пробил по мячу головой, но зато снаряд здорово лёг на ногу поразившему цель Солеру (0:1). Впрочем, поведя в счёте, южане расслабились, иначе как объяснить их невынужденную потерю на своей половине поля? Наказанием стал точный выстрел Исака в правый угол где-то с линии штрафной (1:1).

Дальше визитёры прочно взялись за своё любимое дело – контроль мяча. С моментами у них при этом ситуация обстояла не так хорошо. На двенадцатой минуте свой шанс привычно запорол Мората, пальнувший выше створа с правого полуфланга. Суперостроту у ворот шведов мог принести пенальти за предполагаемый фол хозяев в своей штрафной против Феррана Торреса, но судья обошёлся без указания на точку. Шведы, в свою очередь, отметились полуопасным ударом Кулушевского недалеко от штанги.

Второй тайм испанцы тоже начали со владения, но хозяева обратили в свою пользу стандарт. Угловой, подача Форсберга, атака вторым темпом, Кулушевски простреливает слева на Классона, и тот в одиночестве отправляет мяч в ближний угол (2:1). Гости, конечно, предпринимали попытки отыграться, однако запомнились разве что полуопасным ударом Траоре, который потащил Ольсен. В остальном шведы отоборонялись спокойно.

«Тре крунур» вышла на первое место в группе и оформила первое поражение испанцев в отборах к чемпионатам мира с 1993 года. Оборвалась их 66-матчевая беспроигрышная серия в этом смысле. Интересно, что в прошлый раз они проиграли тоже в Скандинавии – Дании.

Кирилл Иванцов