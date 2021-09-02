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Чемпионат мира 2022

66-матчевая серия канула в Лету: Швеция нанесла Испании историческое поражение

02 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать (7)
Швеция
2:1
Испания
окончен

Швеция с Испанией сыграли нулевую ничью на чемпионате Европы, а теперь они встретились в отборочном этапе к чемпионату мира.

Протокол игры  
Швеция 2:1 Испания
    5' Солер Карлос (0:1)
(1:1) Исак Александр 6'    
(2:1) Классон Виктор 57'    
Ольсен Робин Крафт Эмиль   52' Линделоф Виктор Хеландер Филип Аугустинссон Людвиг Классон Виктор Олссон Кристоффер Экдаль Альбин   69' (Каюсте Йенс (   69') Форсберг Эмиль   90' (Сванберг Маттиас (   90') Кулушевски Деян   34'   85' (Телин Исаак (   85') Исак Александр   85' (Кайсон Робин (   85')
Запасные: Йоханссон Маттиас Ларссон Джордан Нильссон Йоаким Сема Кен Дальберг Понтус Карлссон Йеспер III Нордфельдт Кристоффер Ольссон Мартин
Унай Симон Аспиликуэта Сесар Гарсия Эрик Лапорт Эмерик Альба Жорди   35' Солер Карлос   85' (Родри Эрнандес (   85') Бускетс Серхио   40'   85' (Браис Мендес (   85') Коке Хорхе   75' (Сарабия Пабло (   75') Торрес Ферран Мората Альваро   75' (Льоренте Маркос (   75') Морено Херард   64' (Траоре Адама (   64')
Запасные: Руис Абель Санчес Роберт Гайя Хосе Альбиоль Рауль Де Хеа Давид Иньиго Мартинес Форнальс Пабло
02 сентября. Стадион "Френдс Арена".

На минувшем Евро испанцы выступили противоречиво. Стартовали они довольно натужно с двумя ничьими, но потом отыгрались на Словакии. В плей-офф они в весёлом матче перестреляли Хорватию и перебили по пенальти Швейцарию, а в полуфинале по пенальти же уступили Италии. «Фурия роха», не показав блестящий футбол, остановилась тогда в шаге от финала. Ну а Швеция в своём боевом стиле вышла из группы, но сразу после этого была остановлена в дополнительное время Украиной.

В отличие от их очного матча на Евро, теперь взятия ворот друг друга шведами и испанцами не пришлось тщетно ждать вплоть до финального свистка. Подождать надо было совсем ничего. На первых минутах скандинавы сходили в атаку и заработали угловой. Форсберг навесил с корнера, а Исак пробил головой в руки Симона. Как вы поняли, это был ещё не гол. Его пиренейцы соорудили буквально на следующей минуте.

Испанцы отличились в британском стиле, ну и в скандинавском тоже. Жорди Альба навесил из глубины к правой штанге, там никто не пробил по мячу головой, но зато снаряд здорово лёг на ногу поразившему цель Солеру (0:1). Впрочем, поведя в счёте, южане расслабились, иначе как объяснить их невынужденную потерю на своей половине поля? Наказанием стал точный выстрел Исака в правый угол где-то с линии штрафной (1:1).

Дальше визитёры прочно взялись за своё любимое дело – контроль мяча. С моментами у них при этом ситуация обстояла не так хорошо. На двенадцатой минуте свой шанс привычно запорол Мората, пальнувший выше створа с правого полуфланга. Суперостроту у ворот шведов мог принести пенальти за предполагаемый фол хозяев в своей штрафной против Феррана Торреса, но судья обошёлся без указания на точку. Шведы, в свою очередь, отметились полуопасным ударом Кулушевского недалеко от штанги.

Второй тайм испанцы тоже начали со владения, но хозяева обратили в свою пользу стандарт. Угловой, подача Форсберга, атака вторым темпом, Кулушевски простреливает слева на Классона, и тот в одиночестве отправляет мяч в ближний угол (2:1). Гости, конечно, предпринимали попытки отыграться, однако запомнились разве что полуопасным ударом Траоре, который потащил Ольсен. В остальном шведы отоборонялись спокойно.

«Тре крунур» вышла на первое место в группе и оформила первое поражение испанцев в отборах к чемпионатам мира с 1993 года. Оборвалась их 66-матчевая беспроигрышная серия в этом смысле. Интересно, что в прошлый раз они проиграли тоже в Скандинавии – Дании.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
02 Сентября 2021 в 23:55
глянул нарезку испанцев 08-10
так там не то что до великих, даже в сравнении с середняками типа педро или хоакина эти криволапые идиоты не дотягивают даже процентов на 30
как же деградировал испанский футбол..
да и весь футбол в целом
итальяны - чемпионы пенальти
англы - сборище супердорогих средних игроков
франция - набор звезд, играющих в какой то шлак..
только бешенные цены на трансферы и пустая обертка
нынешний уровень футбола слабее уровня 00-ых
не говоря о 10-х когда на пике формы задавали тон роналду с месси
ARTUR
03 Сентября 2021 в 00:04
СОГЛАСЕН !!!
ARTUR
02 Сентября 2021 в 23:54
Про матч -- бомбический матч , отдельное спасибо зрителям !!! атмосфера просто супер , праздник !!! Ганич ... испоганил весь просмотр... редиска .
ARTUR
02 Сентября 2021 в 23:52
Особое спасибо очень странному человеку по фамилии Генич , давно не слышал столько бреда из одного рта ... перлы сыпались один за одним , коронное конечно же когда Иссак покидал поле -- Александр Исаак , тебя ждет Иссакиев собор , что к чему , сразу вспомнилось выражение Швили , про рот куда он хотел что то сделать , весь матч я думал когда же ты заткнешься .. хуже футбола у России это их коменнтаторы , ГОсподи почему нет такой опции --ОТКЛЮЧИТЬ КОМЕНТАТОРА !!!
ARTUR
02 Сентября 2021 в 23:47
Уверен что НИЧЕГО хорошего с этим ,,тренером ,, у Испании не будет , как бы новый рекорд не поставили не отобравшись на ЧМ . Показали его лицо , сидит отрешенный , так... пивка зашел попить , а пивка нет , да и хрен с ним с пивком , сделал ,,стратегическую ,, замену выпустив буйвола Траоре , испугать хотел шведов , а потом гениально ,,тактику ,, сменил за 5 минут выпустил двух игроков . ДАУН , терпеть его не могу еще со времен рулевого Барсы ....
Skywoker
02 Сентября 2021 в 23:56
да там играть некому
хоть кого ставь
еще и тренеры в испании перевелись
какие то сетьены одни
ARTUR
03 Сентября 2021 в 00:02
так у Шведов как бы нет ни Месси ни Марадоны , даже Ибрагимовича , а просто играют по схемам , дисциплина , отход , прессинг , контр атаки , смена темпа , короче присутствие тренера и мысли , А Энрике это даун , он привык что в Барсе катанием мячика вытаскивали на мастерстве , а тут как ты правильно сказал мастеров уровня Иньесты и Хави нет ..
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окончен Грузия 0:1 Косово 2.1 3.05 4
окончен Италия 1:1 Болгария 1.08 11 28
окончен Лихтенштейн 0:2 Германия 80 30 1.01
окончен Эстония 2:5 Бельгия 30 13 1.06
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
окончен Польша 4:1 Албания 1.53 4 6.8
окончен Швеция 2:1 Испания 4.6 3.4 1.95
окончен Андорра 2:0 Сан-Марино 1.57 3.55 7.5
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