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Чемпионат мира 2022

​Сборная Косова обыграла Грузию на выезде

02 Сентября 2021 • 21:27 Комментировать
Грузия
0:1
Косово
окончен

Программу четверга в европейской части отбора на чемпионат мира открывал матч сборных Грузии и Косова. Как видно из статистических показателей, хозяева поля в Батуми больше владели мячом и чаще били по воротам, но три очка достались гостям. Всё решил гол, забитый в средине первого тайма. 

После поражений от Испании и Швеции сборная Косова победила и поднялась с последнего места в своей группе из пяти команд на третье. Грузины, в свою очередь, теперь оказались на последней позиции с одним зачётным баллом в активе.

Через три дня Грузии предстоит сложный гостевой матч против Испании. Косовары же в родных стенах сыграют с греками.  

Протокол игры  
Грузия 0:1 Косово
    18' Мурики Ведат (0:1)
Лория Гиорги Чабрадзе Григол   88' Кашия Гурам   63' Хочолава Давид   77' Азаров Ираклий Абурджания Георгий   77' (Давиташвили Зурико (   77') Канкава Джаба Цитаишвили Георгий Китеишвили Отар   12' (Джигаури Джамбул (   12') Казаишвили Валерий   60' (Микаутадзе Жорж (   60') Квилитая Георгий   77' (Чакветадзе Георгий (   77')
Запасные: Купатадзе Лазаре Лочошвили Лука Гиорбелидзе Гурам Мамучашвили Владимир Мамардашвили Георгий Даушвили Муртаз Какабадзе Отар Алтунашвили Сандро
Мурич Ариянет Войвода Мергим Ррахмани Амир Алити Фидан Хадергьонай Флорент Халими Бесар   68' (Бютюки Зюмер (   68') Дрешевич Ибрахим Бериша Валон   25'   90' (Шала Херолинд (   90') Кастрати Лирим   63'   68' (Лосаж Флорьян (   68') Мурики Ведат Рашани Эльбасан   90' (Крюезиу Мирлинд (   90'   90')
Запасные: Домгени Давид Фазлии Бетим Сельмани Астрит Муслия Флоран Бекай Висар Тачи Арменд Уйкани Самир
02 сентября. Стадион "Batumi Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии сборная Косова
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окончен Грузия 0:1 Косово 2.25 3.1 3.5
Идет 61 минута Лихтенштейн 0:1 Германия 80 30 1.01
Идет 60 минута Эстония 1:3 Бельгия 45 13 1.05
Идет 60 минута Литва 1:2 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
Идет 56 минута Польша 3:1 Албания 1.47 4.3 7.1
Идет 58 минута Швеция 2:1 Испания 4.8 3.6 1.77
Идет 57 минута Андорра 2:0 Сан-Марино 1.38 4.35 10
Идет 60 минута Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
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