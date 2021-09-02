​Сборная Косова обыграла Грузию на выезде

Программу четверга в европейской части отбора на чемпионат мира открывал матч сборных Грузии и Косова. Как видно из статистических показателей, хозяева поля в Батуми больше владели мячом и чаще били по воротам, но три очка достались гостям. Всё решил гол, забитый в средине первого тайма.
После поражений от Испании и Швеции сборная Косова победила и поднялась с последнего места в своей группе из пяти команд на третье. Грузины, в свою очередь, теперь оказались на последней позиции с одним зачётным баллом в активе.
Через три дня Грузии предстоит сложный гостевой матч против Испании. Косовары же в родных стенах сыграют с греками.
Протокол игры
|18' Мурики Ведат (0:1)
Лория Гиорги • Чабрадзе Григол • 88'Кашия Гурам • 63'Хочолава Давид • 77'Азаров Ираклий • Абурджания Георгий 77' ( Давиташвили Зурико ( 77') • Канкава Джаба • Цитаишвили Георгий • Китеишвили Отар 12' ( Джигаури Джамбул ( 12') • Казаишвили Валерий 60' ( Микаутадзе Жорж ( 60') • Квилитая Георгий 77' ( Чакветадзе Георгий ( 77')
Мурич Ариянет • Войвода Мергим • Ррахмани Амир • Алити Фидан • Хадергьонай Флорент • Халими Бесар 68' ( Бютюки Зюмер ( 68') • Дрешевич Ибрахим • Бериша Валон 25' 90' ( Шала Херолинд ( 90') • Кастрати Лирим 63' 68' ( Лосаж Флорьян ( 68') • Мурики Ведат • Рашани Эльбасан 90' ( Крюезиу Мирлинд ( 90' ) 90'
Запасные: Домгени Давид • Фазлии Бетим • Сельмани Астрит • Муслия Флоран • Бекай Висар • Тачи Арменд • Уйкани Самир
02 сентября. Стадион "Batumi Stadium".