​Сборная Косова обыграла Грузию на выезде

Программу четверга в европейской части отбора на чемпионат мира открывал матч сборных Грузии и Косова. Как видно из статистических показателей, хозяева поля в Батуми больше владели мячом и чаще били по воротам, но три очка достались гостям. Всё решил гол, забитый в средине первого тайма.

После поражений от Испании и Швеции сборная Косова победила и поднялась с последнего места в своей группе из пяти команд на третье. Грузины, в свою очередь, теперь оказались на последней позиции с одним зачётным баллом в активе.

Через три дня Грузии предстоит сложный гостевой матч против Испании. Косовары же в родных стенах сыграют с греками.