Джака отказался вакцинироваться за пару дней до того, как заразился коронавирусом

Сегодня стало известно, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус. Теперь футболист пропустит предстоящие матчи сборной Швецарии.

Однако, позже Футбольная ассоциация страны объявила, что игрок дважды отказался вакцинироваться от Covid-19 днями ранее. Сообщается, что Джаку уговаривали вколоть вакцину и врачи «Арсенала», и медицинский штаб национальной команды по приезду в лагерь сборной, передает британское издание The Mirror.

Впрочем, представители ассоциации подчеркнули, что вакцинация – личное дело каждого человека. Напомним, что уже в воскресенье, 5 сентября, Швейцария проведет поединок против Италии в рамках отбора на Мундиаль.