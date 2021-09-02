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Джака отказался вакцинироваться за пару дней до того, как заразился коронавирусом

02 Сентября 2021 • 15:46 Комментировать (1)
Швейцария
...
Италия
05.09 21:45

Сегодня стало известно, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус. Теперь футболист пропустит предстоящие матчи сборной Швецарии.

Однако, позже Футбольная ассоциация страны объявила, что игрок дважды отказался вакцинироваться от Covid-19 днями ранее. Сообщается, что Джаку уговаривали вколоть вакцину и врачи «Арсенала», и медицинский штаб национальной команды по приезду в лагерь сборной, передает британское издание The Mirror.

Впрочем, представители ассоциации подчеркнули, что вакцинация – личное дело каждого человека. Напомним, что уже в воскресенье, 5 сентября, Швейцария проведет поединок против Италии в рамках отбора на Мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Швейцарии Гранит Джака
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Комментарии (1)
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Crocodile
02 Сентября 2021 в 16:39
а просто не те уговаривали, хыхы. надоть штобы собянен подсобянил, да под музончик дущещепательный.

Кольщик, наколи мне куар код
Рядом титр коли мне антителовый
Штоб открылся в рестораны вход...
и т.д.

или онищенко штоб сначала спел ему, шо ковида нетути, а потом шо он жеш опасен и надо колоть дубовой корой либо шпунтиком, на выбор.
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