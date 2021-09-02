Ассоциации некоторых сборных Южной Америки отправили в ФИФА запрос с целью наказать клубы АПЛ

Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги не отпустят свих футболистов в сборные тех страны, которые находятся в «красном списке». В перечень входят те регионы, в которых сейчас наблюдаются неутешительные результаты борьбы с пандемией.

Более того, руководство лиги и клубов отказались менять свое решение даже после официальной просьбы президента ФИФА Джанни Инфантино. Как итог, футбольные ассоциации Чили, Мексики и Парагвая написали в организацию общее письмо с просьбой наказать клубы АПЛ, применив санкции.

В Южной Америке надеются, что ФИФА как минимум дисквалифицирует не поехавших в расположение сборной игроков на несколько поединков, передает Sky Sports. Также сообщается, что подобные правила прописаны в регламенте.