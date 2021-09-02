Названа причина конфликта Зиеша с наставником сборной Марокко

На предстоящие поединки сборной Марокко главный тренер команды Вахид Халилходжич не вызвал полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, чем удивил местных болельщиков.

Правда, в интервью изданию The New Arab Staff & Agencies наставник объяснил свое решение. Дело в том, что согласно слов боснийского специалиста, Зиеш неподобающе себя вел во время предыдущего сбора. «Он приехал в лагерь сборной с опозданием. Более того, он отказывался заниматься на тренировках, а также проигнорировал просьбу идти разминаться перед выходом на замену в матче», - заявил Халилходжич.

Оказывается, что футболист также соврал о своем повреждении, чтобы не ехать в расположение национальной команды. Тесты показали, что игрок абсолютно здоров.