Холанн рассказал, что сломал палец ван Дейку

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн пообщался с представителями СМИ после поединка отборочного этапа ЧМ-2022 против Голландии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Похоже, я сломал палец ван Дейку. Без понятия, как так вышло. Виргил сказал мне об этом по ходу игры. Он в порядке. Не знаю, как это случилось», - передает слова нападающего NRK.

Ранее в своем интервью Холанн назвал ван Дейка лучшим защитником мира.

После четырех туров скандинавская команда занимает четвертое место в своей отборочной группе. Ближайший матч Норвегия проведет на выезде против Латвии 4 сентября.