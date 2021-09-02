​Гол Холанна помог Норвегии не проиграть Голландии, черногорцы выдали камбэк в Турции, латыши ушли от провала

В рамках отбора на чемпионат мира сборные Норвегии и Голландии сыграли вничью. Оба гола были забиты ещё в первом тайме. Хозяев вывел вперёд обожаемый топ-клубами Эрлинг Холанн, а за гостей отличился Дэви Классен.

В другом матче этой группы сборные Турции и Черногории тоже переделили очки. Турки по ходу игры вели со счётом 2:0, но черногорцы сотворили камбэк и увезли с собой ничью 2:2. Второй гол гости забили уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Сборная Латвии была близка к провалу, но всё же дожала дома скромную сборную Гибралтара, забив второй и третий голы на 85-й и 89-й минутах соответственно.

Ситуация в группе G интересная. Лидирует Турция (8 очков), а за ней плотно идут сборные Голландии, Черногории и Норвегии (по 7 очков).