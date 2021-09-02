​Гол Холанна помог Норвегии не проиграть Голландии, черногорцы выдали камбэк в Турции, латыши ушли от провала

В рамках отбора на чемпионат мира сборные Норвегии и Голландии сыграли вничью. Оба гола были забиты ещё в первом тайме. Хозяев вывел вперёд обожаемый топ-клубами Эрлинг Холанн, а за гостей отличился Дэви Классен.
В другом матче этой группы сборные Турции и Черногории тоже переделили очки. Турки по ходу игры вели со счётом 2:0, но черногорцы сотворили камбэк и увезли с собой ничью 2:2. Второй гол гости забили уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.
Сборная Латвии была близка к провалу, но всё же дожала дома скромную сборную Гибралтара, забив второй и третий голы на 85-й и 89-й минутах соответственно.
Ситуация в группе G интересная. Лидирует Турция (8 очков), а за ней плотно идут сборные Голландии, Черногории и Норвегии (по 7 очков).
|(1:0) Холанн Эрлинг 20'
|37' Классен Дэви (1:1)
|Турция
|2:2
|Черногория
|(1:0) Юндер Дженгиз 9'
|(2:0) Язиджи Юсуф 30'
|40' Марушич Адам (2:1)
|90' Радунович Ристо (2:2)
|(1:0) Гутковский Владислав 50'
|71' Де Барр Тиджей (1:1)
|(2:1) Гутковский Владислав 85'
|(3:1) Цыганик Андрей 89'