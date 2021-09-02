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Чемпионат мира 2022

​Гол Холанна помог Норвегии не проиграть Голландии, черногорцы выдали камбэк в Турции, латыши ушли от провала

02 Сентября 2021 • 00:16 Комментировать
Латвия
3:1
Гибралтар
окончен

В рамках отбора на чемпионат мира сборные Норвегии и Голландии сыграли вничью. Оба гола были забиты ещё в первом тайме. Хозяев вывел вперёд обожаемый топ-клубами Эрлинг Холанн, а за гостей отличился Дэви Классен.

В другом матче этой группы сборные Турции и Черногории тоже переделили очки. Турки по ходу игры вели со счётом 2:0, но черногорцы сотворили камбэк и увезли с собой ничью 2:2. Второй гол гости забили уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Сборная Латвии была близка к провалу, но всё же дожала дома скромную сборную Гибралтара, забив второй и третий голы на 85-й и 89-й минутах соответственно.

Ситуация в группе G интересная. Лидирует Турция (8 очков), а за ней плотно идут сборные Голландии, Черногории и Норвегии (по 7 очков).

Протокол игры  
Норвегия 1:1 Голландия
(1:0) Холанн Эрлинг 20'    
    37' Классен Дэви (1:1)
Хансен Андре Педерсен Маркус Гольмгрен   59' (Рюэрсон Юлиан (   59') Страндберг Стефан Ханше-Ольсен Андреас Мелинг Биргер Торсби Мортен   43' Норманн Матиас   68' (Берг Патрик (   68') Эдегор Мартин   61' Эльюнусси Мохамед   25' Хёуге Йенс   59' (Дели Матс Мёллер (   59') Холанн Эрлинг
Запасные: Доннум Арон Айер Кристоффер Кинг Джошуа Ботхейм Эрик Габриэльсен Рубен Эурснес Фредрик Нюланд Эрьян Бротвейт Пер Бьоркан Фредерик
Бейло Юстин Тимбер Юррьен   90' (Дюмфрис Дензел (   90') Де Врей Стефан Ван Дейк Виргил Блинд Дэйли   18' Вейналдум Джорджиньо Де Йонг Френки Классен Дэви Бергёйс Стивен   46' (Мален Дониэлл (   46'   90') Депай Мемфис Гакпо Коди
Запасные: Крул Тим Дроммел Йоэл Аке Натан Вегхорст Ваут Коопмейнерс Теун Бергвейн Стевен Де Рон Мартен Маласиа Тирелл Тиль Гус Гравенберх Райан
01 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

Протокол игры  
Турция 2:2 Черногория
(1:0) Юндер Дженгиз 9'    
(2:0) Язиджи Юсуф 30'    
    40' Марушич Адам (2:1)
    90' Радунович Ристо (2:2)
Байиндыр Алтай Челик Зеки   77' Айхан Кан Демирал Мерих Мюлдюр Мерт Йокушлу Окай   82' (Эзтюрк Алпаслан (   82') Юндер Дженгиз   37'   82' (Унал Энес (   82') Язиджи Юсуф   66' (Кекчю Оркун (   66') Чалханоглу Хакан   48' Караман Кенан   75' (Muhammed Akturkoglu (   75') Йилмаз Бурак   90'
Запасные: Гюнок Мерт Учан Салих Йылмаз Рыдван Антальялы Тайлан Чакыр Угурджан Бардакчи Абдулкерим Караджа Эфеджан
Миятович Милан Вешович Марко Савич Стефан   87' Вуячич Игор   87' Томашевич Зарко   66' (Радунович Ристо (   66') Марушич Адам Косович Небойша   57' (Раичкович Милош (   57') Шчекич Александар Хакшабанович Сеад   78' (Осмаич Милутин (   78') Джюрджевич Урош   80' Божович Драшко   57'   66' (Иванович Игор (   66')
Запасные: Лагатор Душан Вукчевич Никола Драгоевич Милош Агович Ясмин Мартинович Илия Бечирай Фатос Симич Марко Вулай Кристиян
01 сентября. Стадион "Vodafone Park".

 

Протокол игры  
Латвия 3:1 Гибралтар
(1:0) Гутковский Владислав 50'    
    71' Де Барр Тиджей (1:1)
(2:1) Гутковский Владислав 85'    
(3:1) Цыганик Андрей 89'    
Стейнбор Павел Савалниекс Робертс Черномордийс Антонийс   39' Дубра Каспар Юрковскис Райвис Зюзин Артур   90' (Яунземс Алвис (   90') Эмсис Эдуард Икаунекс Янис   90' (Карклиньш Кришс (   90') Робертс Улдрикис   78' (Кроллис Раймондс (   78') Цыганик Андрей Гутковский Владислав
Запасные: Сорокин Владислав Озолс Роберт Стуглис Элвис Матревицс Рихардс Варслава Ренарс Тарасов Игорь Икаунекс Давис Ошс Марцис Кигурс Мартиньш
Колинг Дэйл Чиполина Рой Босио Джэймс   6'   63' (Муэли Айман (   63') Валарино Джулиан   64' (Понс Алан (   64') Торилья Грэм   90' (Стич Рис (   90') Эннсли Лу   38'   63' (Эрнандес Энтони (   63') Сержант Джек Уайзмэн Скотт Де Барр Тиджей Бритто Итан Ронан Киан   90' (Чиполина Джозеф (   90'   90')
Запасные: Барнетт Эрин Голдвин Кайл Морган Келвин Робба Джейми Хассан Мохамед Бадр Джолли Итан Кумбес Джеймс
01 сентября. Стадион "Даугава".

 

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окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4 3.65 1.9
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.4 4.45 8.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.6 3.9 5.9
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.2 6.15 17.5
окончен Словения 1:1 Словакия 2.15 3.1 3.8
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.15 3.15 3.7
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