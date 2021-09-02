Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Как изменилась турнирная ситуация в отборочной группе сборной России

02 Сентября 2021 • 00:00 Комментировать
Мальта
3:0
Кипр
окончен

В первом поединке под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Ситуация в отборочной группе Н стала более плотной, чему поспособствовали результаты параллельных встреч.

Так, сборные Словении и Словакии тоже разошлись миром, правда, с голами – 1:1 Команды обменялись «уколами» в виде результативных ударов ещё до наступления перерыва.

Сборная Мальты неожиданно крупно – со счётом 3:0 – переиграла дома Кипр. Ключевым в этом поединке стало удаление в составе гостей, случившееся ещё на 40-й минуте. Мальтийцы все три своих мяча забили уже в численном большинстве.

Самое время взглянуть на турнирную таблицу группы Н:

М Команда И В Н П РМ О
1 Хорватия 4 2 1 1 4:1 7
2 РОССИЯ 4 2 1 1 6:4 7
3 Словакия 4 1 3 0 5:4 6
4 Словения 4 1 1 2 3:4 4
5 Мальта 4 1 1 2 6:8 4
6 Кипр 4 1 1 2 1:4 4

 

Протокол игры  
Словения 1:1 Словакия
    32' Боженик Роберт (0:1)
(1:1) Стоянович Петар 42'    
Облак Ян Стоянович Петар Блажич Миха Мевля Миха Балковец Юре Штулац Лео   70' (Горенц-Станкович Йон (   70') Зайц Миха   70' (Гнезда-Черин Адам (   70'   90') Иличич Йосип   66' Ловрич Санди   83' (Бийол Яка (   83') Млакар Ян   57' (Чрнигой Домен (   57') Сеско Бенджамин   83' (Шпорар Андраж (   83')
Запасные: Скубич Нейц Векич Игор Захович Лука Юрчевич Марио Бохар Дамьян Белек Вид Струна Альяж
Родак Марек Пекарик Петер Шатка Любомир Шкриньяр Милан Голубек Якуб Шранц Иван   73'   76' (Косцельник Мартин (   76') Гамшик Марек Лоботка Станислав Куцка Юрай   90' (Дуда Ондрей (   90'   90') Вайсс Владимир   64' (Мак Роберт (   64') Боженик Роберт   76' (Стрелец Давид (   76')
Запасные: Вальент Мартин Плах Франтишек Ганцко Давид Грошовски Патрик Ирка Эрик Беро Матуш Суслов Томаш
01 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

Протокол игры  
Мальта 3:0 Кипр
(1:0) Аттард Кейн 44'    
(2:0) Мбонг Джозеф 46'    
(3:0) Аттард Кейн 54'    
Бонелло Анри Шоу Курт   50'   59' (Мускат Зак (   59') Пепе Энрико Борг Стив Аттард Кейн Пизани Стивен Теума Тедди   85' (Каруана Тристан (   85') Камензули Райан Мбонг Джозеф   18'   59' (Димеч Шон (   59') Мбонг Пол   58'   70' (Сатариано Александер (   70') Монтебельо Лука   70' (Греч Джейк (   70')
Запасные: Корбалан Хуан Велла Данстэн Микаллеф Карл Мускат Никки Галеа Джейк Агиус Андре Matthew Grech
Михаил Неофитос Каро Андреас Сотериу Костас   5'   40' Антониадес Мариос   64' (Кателарис Фанос (   64') Псалтис Парис Кириаку Хараламбос   71' (Лойзу Лойзос (   71') Артиматас Костакис Иоанну Николас Питтас Яннис   58' (Панайоту Николас (   58') Христофи Димитрос   58' (Кастанос Григорис (   58') Папулис Фотис   45'   58' (Элиа Мариос (   58')
Запасные: Ционис Маринос Авраам Андреас Гогич Александрос Захариу Панайотис Деметриу Деметрис Панайи Костас
01 сентября. Стадион "Та-Кали".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Сборная Хорватии Сборная Словении Сборная Кипра Сборная Мальты
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4 3.65 1.9
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.4 4.45 8.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.6 3.9 5.9
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
01:01 · Чемпионат мира 2022
Карпин оценил результат матча с Хорватией
00:56 · Чемпионат мира 2022
​Самошников побежал не на тот фланг после выхода на поле – Карпин объяснился
00:34 · Чемпионат мира 2022
​Джикия признан лучшим игроком матча с Хорватией
00:23 · Чемпионат мира 2022
​Квадрокоптер не помог Молдове в игре с Австрией, Дания разобралась с Шотландией, Израиль не пощадил Фареры 1
00:16 · Чемпионат мира 2022
​Гол Холанна помог Норвегии не проиграть Голландии, черногорцы выдали камбэк в Турции, латыши ушли от провала
00:07 · Чемпионат мира 2022
Сборная Португалии перевернула игру с Ирландией благодаря подвигам Роналду, Люксембург был сильнее Азербайджана 1
00:00 · Чемпионат мира 2022
​Как изменилась турнирная ситуация в отборочной группе сборной России
01 Сентября
23:53 · Чемпионат мира 2022
​Роналду заработал дисквалификацию после установления мирового рекорда 7
23:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не дал сыграть Смолову против Хорватии 3
23:15 · Россия. Премьер-лига
На ​«Зенит» пожаловались в ФИФА - клуб отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо
22:55 · Чемпионат мира 2022
​Карпин выпустил на второй тайм Заболотного в матче против Хорватии
22:16 · Чемпионат мира 2022
​Роналду дал пощёчину сопернику, а затем не забил пенальти в ворота Ирландии 6
22:09 · Чемпионат мира 2022
​Начало матча Молдова – Австрия задерживается из-за квадрокоптера
22:01 · Чемпионат мира 2022
​В составе сборной Хорватии произошла замена перед началом матча с Россией
21:49 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Мне не очень интересно, почему в воротах Гилерме»
Все новости
Рекомендуем
 