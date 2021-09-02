​Как изменилась турнирная ситуация в отборочной группе сборной России

В первом поединке под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Ситуация в отборочной группе Н стала более плотной, чему поспособствовали результаты параллельных встреч.

Так, сборные Словении и Словакии тоже разошлись миром, правда, с голами – 1:1 Команды обменялись «уколами» в виде результативных ударов ещё до наступления перерыва.

Сборная Мальты неожиданно крупно – со счётом 3:0 – переиграла дома Кипр. Ключевым в этом поединке стало удаление в составе гостей, случившееся ещё на 40-й минуте. Мальтийцы все три своих мяча забили уже в численном большинстве.

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