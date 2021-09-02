​Как изменилась турнирная ситуация в отборочной группе сборной России

В первом поединке под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Ситуация в отборочной группе Н стала более плотной, чему поспособствовали результаты параллельных встреч.
Так, сборные Словении и Словакии тоже разошлись миром, правда, с голами – 1:1 Команды обменялись «уколами» в виде результативных ударов ещё до наступления перерыва.
Сборная Мальты неожиданно крупно – со счётом 3:0 – переиграла дома Кипр. Ключевым в этом поединке стало удаление в составе гостей, случившееся ещё на 40-й минуте. Мальтийцы все три своих мяча забили уже в численном большинстве.
Самое время взглянуть на турнирную таблицу группы Н:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|4
|2
|1
|1
|4:1
|7
|2
|РОССИЯ
|4
|2
|1
|1
|6:4
|7
|3
|Словакия
|4
|1
|3
|0
|5:4
|6
|4
|Словения
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|5
|Мальта
|4
|1
|1
|2
|6:8
|4
|6
|Кипр
|4
|1
|1
|2
|1:4
|4
Протокол игры
|32' Боженик Роберт (0:1)
|(1:1) Стоянович Петар 42'
Облак Ян • Стоянович Петар • Блажич Миха • Мевля Миха • Балковец Юре • Штулац Лео 70' ( Горенц-Станкович Йон ( 70') • Зайц Миха 70' ( Гнезда-Черин Адам ( 70' ) • 90'Иличич Йосип • 66'Ловрич Санди 83' ( Бийол Яка ( 83') • Млакар Ян 57' ( Чрнигой Домен ( 57') • Сеско Бенджамин 83' ( Шпорар Андраж ( 83')
Запасные: Скубич Нейц • Векич Игор • Захович Лука • Юрчевич Марио • Бохар Дамьян • Белек Вид • Струна Альяж
Родак Марек • Пекарик Петер • Шатка Любомир • Шкриньяр Милан • Голубек Якуб • Шранц Иван 73' 76' ( Косцельник Мартин ( 76') • Гамшик Марек • Лоботка Станислав • Куцка Юрай 90' ( Дуда Ондрей ( 90' ) • 90'Вайсс Владимир 64' ( Мак Роберт ( 64') • Боженик Роберт 76' ( Стрелец Давид ( 76')
Запасные: Вальент Мартин • Плах Франтишек • Ганцко Давид • Грошовски Патрик • Ирка Эрик • Беро Матуш • Суслов Томаш
01 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры
|(1:0) Аттард Кейн 44'
|(2:0) Мбонг Джозеф 46'
|(3:0) Аттард Кейн 54'
Бонелло Анри • Шоу Курт 50' 59' ( Мускат Зак ( 59') • Пепе Энрико • Борг Стив • Аттард Кейн • Пизани Стивен • Теума Тедди 85' ( Каруана Тристан ( 85') • Камензули Райан • Мбонг Джозеф 18' 59' ( Димеч Шон ( 59') • Мбонг Пол 58' 70' ( Сатариано Александер ( 70') • Монтебельо Лука 70' ( Греч Джейк ( 70')
Запасные: Корбалан Хуан • Велла Данстэн • Микаллеф Карл • Мускат Никки • Галеа Джейк • Агиус Андре • Matthew Grech
Михаил Неофитос • Каро Андреас • Сотериу Костас 5' • 40'Антониадес Мариос 64' ( Кателарис Фанос ( 64') • Псалтис Парис • Кириаку Хараламбос 71' ( Лойзу Лойзос ( 71') • Артиматас Костакис • Иоанну Николас • Питтас Яннис 58' ( Панайоту Николас ( 58') • Христофи Димитрос 58' ( Кастанос Григорис ( 58') • Папулис Фотис 45' 58' ( Элиа Мариос ( 58')
Запасные: Ционис Маринос • Авраам Андреас • Гогич Александрос • Захариу Панайотис • Деметриу Деметрис • Панайи Костас
01 сентября. Стадион "Та-Кали".