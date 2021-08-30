Шевченко мог возглавить сборную Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана хотела пригласить на Андрея Шевченко пост главного тренера национальной команды, передаёт Профутбол Digital со ссылкой на украинского журналиста Владимира Зверова.

Сообщается, что в Узбекистане рассматривали вариант с назначением Шевченко, однако сумели договориться со словенским специалистом Сречко Катанацем. Ранее сам украинец сообщил, что не против возглавить другую сборную.

Напомним, что Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством команду сумела выйти на чемпионат Европы. Он покинул этот пост в августе по истечению контракта. На этой должности его сменил Александр Петраков.