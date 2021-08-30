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Чемпионат мира 2022

Шевченко мог возглавить сборную Узбекистана

30 Августа 2021 • 17:51 Комментировать
Швеция
...
Узбекистан
05.09 16:00

Ассоциация футбола Узбекистана хотела пригласить на Андрея Шевченко пост главного тренера национальной команды, передаёт Профутбол Digital со ссылкой на украинского журналиста Владимира Зверова. 

Сообщается, что в Узбекистане рассматривали вариант с назначением Шевченко, однако сумели договориться со словенским специалистом Сречко Катанацем. Ранее сам украинец сообщил, что не против возглавить другую сборную.

Напомним, что Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством команду сумела выйти на чемпионат Европы. Он покинул этот пост в августе по истечению контракта. На этой должности его сменил Александр Петраков.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Узбекистана
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