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Зобнин уверен, что неудачные выступления «Спартака» не скажутся на его игре за сборную России

29 Августа 2021 • 21:45 Комментировать

Игрок средней линии московского «Спартака» Роман Зобнин, вызванный в стан национальной команды России на грядущие матчи в рамках квалификации на мундиаль 2022 года, дал комментарии относительно влияния происходящего в клубе на его выступления в сборной.

«Как скажется ситуация в «Спартаке» на выступлениях за сборную? Да никак», - сказал Зобнин в интервью YouTube-каналу Российского футбольного союза.

Всего в период с 1 по 7 сентября проведёт три матча. Сначала в Москву пожалует Хорватия (1 сентября), затем россияне отправятся на Кипр (4 сентября), а после в столицу России приедут мальтийцы (7 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
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