Миранчук и Лунёв сегодня пополнят ряды сборной России

Полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук, а также голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв сегодня присоединятся к остальным игрокам национальной сборной России в преддверии поединков в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Два вышеупомянутых футболиста станут последними присоединившимися к коллективу из всех игроков, представляющих зарубежные чемпионаты. Ранее в расположение сборной уже прибыли полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, играющие на клубном уровне за «Валенсию» и «Монако» соответственно.

Валерий Карпин впервые поведёт национальную команду России к победе 1 сентября, когда его подопечные померятся силами с Хорватией, ставшей обладателем серебряных медалей минувшего мундиаля, состоявшегося в 2018 году.