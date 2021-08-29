Гилерме: «Был расстроен, что не попал на Евро»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о своих чувствах после непопадания в заявку сборной России на чемпионат Европы, прошедший этим летом.

По словам игрока последнего рубежа «железнодорожников», карьеру в национальной команде он не завершал, так что всегда готов был помочь коллективу. Гилерме рассказал, что был очень разочарован тем, что не стал частью коллектива на летнем чемпионате Европы:

«Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро», - цитирует вратаря пресс-служба российской сборной.

Маринато Гилерме заявлен за сборную России на ближайшие матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. Всего россияне проведут три поединка, первый из которых – 1 сентября с Хорватией.