Азмун вызван в сборную Ирана

Иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун пополнит ряды своей национальной сборной. Он был вызван в расположение команды на ближайшие поединки отбора на чемпионат мира 2022 года. (против Сирии и Ирака). Это уже тринадцатый представитель «Зенита», вызванный в различные национальные команды. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте питерцев.

Ранее разные футболисты «Зенита» были вызваны в сборные России, Колумбии, Бразилии и Хорватии.

За первые шесть туров чемпионата России Сердар Азмун отличился пятью голами. Питерцы ушли на международную паузу лидерами турнирной таблицы первенства.