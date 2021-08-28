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Чемпионат мира 2022

Халк вызван в сборную Бразилии – он может сыграть за национальную команду впервые с 2016 года

28 Августа 2021 • 13:48 Комментировать (1)
Чили
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Бразилия
3.90 3.40 2.00
03.09 04:00

35-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк вызван в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира. Это его первая возможность сыграть в футболке национальной команды за последние 5 лет – в последний раз игроку доверяли летом 2016 года.

Такой шанс был предоставлен Халку благодаря решению руководства английской Премьер-лиги и Ла Лиги не отпускать игроков, представляющих страны из «красного списка» пандемии, на международные поединки в сентябре.

Напомним, что помимо Халка вызов получил и вингер «Зенита» Малком, который летом представлял «селесао» на Олимпийских играх в Токио.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Сборная Бразилии
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