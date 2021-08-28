Халк вызван в сборную Бразилии – он может сыграть за национальную команду впервые с 2016 года

35-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк вызван в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира. Это его первая возможность сыграть в футболке национальной команды за последние 5 лет – в последний раз игроку доверяли летом 2016 года.

Такой шанс был предоставлен Халку благодаря решению руководства английской Премьер-лиги и Ла Лиги не отпускать игроков, представляющих страны из «красного списка» пандемии, на международные поединки в сентябре.

Напомним, что помимо Халка вызов получил и вингер «Зенита» Малком, который летом представлял «селесао» на Олимпийских играх в Токио.