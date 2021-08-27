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Хамство или забота о сборной: Кто прав в ситуации с запретом тренировок Жиркова

27 Августа 2021 • 12:48 Комментировать

Сборная России под руководством Валерия Карпина не провела ещё ни одного матча, но скандалы уже начались. Легенде сборной России Юрию Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске во время сбора национальной команды. Естественно, что тут же началась критика подобного решения. Разбираемся кто прав, кто виноват.

Журналист Илья Казаков в своей авторской колонке для «Спорт-Экспресса» первым сообщил о том, что новый начальник сборной России Сергей Куличенко попросил Юрия Жиркова не появляться на базе и проводить реабилитацию в другом месте. При этом подчеркивается, что ветеран занимался на свободных тренировочных полях и никак не пересекался с основной командой. Позже Жирков подтвердил эту информацию. Напомним, что Жирков получил травму в матче против сборной Бельгии на Евро-2020, а сейчас остался без клуба.

В официальном заявлении РФС сообщается, что решение о запрете тренировок Жиркова связан с «ковидным протоколом». Сергей Куличенко «выразил обеспокоенность» в связи с риском распространения коронавируса среди национальной команды. При этом Жиркову предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

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Ситуация, скажем прямо, противоречивая.

С одной стороны, можно пойти по букве закона и формализма – ковидные правила действительно никто не отменял. Риск заражения всё ещё велик, и представители национальной команды вправе переживать за своих футболистов.

Только вот Жирков тренировался на другом свободном поле, и он вряд ли как-то мог пересекаться с игроками основной команды. Кроме того, можно было бы сделать ПЦР-тест для Жиркова, и в случае отсутствия заболевания угрозы заражения с его стороны точно не было.

Жирков – абсолютная легенда сборной России. Человек, который защищал российские цвета на протяжении долгих лет, и даже на минувшем Евро-2020 в свои 38 лет был одним из лучших в составе сборной.

Неужели нельзя было решить эту ситуацию куда более цивилизованным способом?

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Валерий Карпин сейчас устанавливает в сборной свои порядки, и это вполне понятно и логично. Он теперь ответственный за результат. Получится – значит всё сделал правильно, не получится – вот тут уж, будь любезен, объясни свои решения.

Маловероятно, что Жирков вновь наденет цвета национальной формы. Карпин ясно дал понять, что он собирается обновлять сборную, и заявка на предстоящий матч против Хорватии – явное тому подтверждение.

Тем не менее, нужно уважать людей, которые сделали для сборной объективно очень и очень много.

Жирков такого отношения не заслужил.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Жирков
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