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Чемпионат мира 2022

Энрике: «Хотел бы понаблюдать за Гвардиолой у руля сборной Испании»

26 Августа 2021 • 20:33 Комментировать

Наставник национальной сборной Испании Луис Энрике, ранее пребывавший у руля каталонской «Барселоны», высказался о своём потенциальном преемнике, коим может стать Пеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».

«Было бы прекрасно. Нет тренера лучше для сборной Испании. Хотел бы понаблюдать за Гвардиолой здесь», - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня стал известен список игроков сборной Испании, вызванных на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. В заявку, как и в ситуации с Евро-2020, вновь не попал ни один футболист мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Сборная Испании Луис Энрике
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