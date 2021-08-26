Энрике: «Хотел бы понаблюдать за Гвардиолой у руля сборной Испании»

Наставник национальной сборной Испании Луис Энрике, ранее пребывавший у руля каталонской «Барселоны», высказался о своём потенциальном преемнике, коим может стать Пеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».

«Было бы прекрасно. Нет тренера лучше для сборной Испании. Хотел бы понаблюдать за Гвардиолой здесь», - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня стал известен список игроков сборной Испании, вызванных на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. В заявку, как и в ситуации с Евро-2020, вновь не попал ни один футболист мадридского «Реала».