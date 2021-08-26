В УЕФА остались довольны прогрессом Катара в вопросе прав человека

На днях делегация УЕФА прилетала в Катар, чтобы оценить обстановку в преддверии старта финальной подготовки к проведению чемпионата мира. Отдельно внимание было приковано к ситуации с правами трудящихся. Напомним, что ранее Катар был обвинен в том, что случаи с рабочими мигрантами, погибшими во время строительства инфраструктуры к Мундиалю, не были должным образом расследованы.

Впрочем, один из делегатов Хиджс де Йонг заявил, что за прошедшее время ситуация изменилась в лучшую сторону. «В Катаре наблюдается значительный прогресс касательно прав человека», - подытожил представитель УЕФА свою речь в интервью BBC.

Союз также намерен проверить положение дел в 2022 году, за несколько недель до старта чемпионата.