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Дарья Карпина пожелала мужу удачи в первых матчах во главе сборной России

25 Августа 2021 • 17:38 Комментировать
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Жена известного российского тренера Валерия Карпина, Дарья, посредством публикации в своём официальном аккаунте «Инстаграма» проводила супруга на первые матчи во главе национальной команды России.

В публикации Дарья пожелала Валерию и его футболистам удачи, а также выразила веру в успех тренера у руля российской сборной.

«Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу», - написала Дарья Карпина в социальной сети.

Сборной России предстоят три поединка в рамках отбора на мундиаль 2022 года. Россияне сыграют с хорватами 1 сентября, с киприотами – 4 сентября, и с мальтийцами – девятого. В настоящее время сборная России делит лидирующую позицию в группе с «шахматными».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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