Два игрока РПЛ вызваны в сборную Швеции на ближайшие матчи квалификации на мундиаль

Стал известен список игроков, вызванных главным тренером национальной команды Швеции Янне Андерссоном на ближайшие поединки команды в квалификации на чемпионат мира 2022 года, сообщается в «Твитттере» федерации футбола страны.

В частности, в расположение сборной вызваны полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и игрок передней линии «Спартака» Джордан Ларссон. Всего же на ближайшие матчи отправятся 25 футболистов. Отсутствует в списке Златан Ибрагимович – он продолжает восстановление от травмы.

Матчи отбора на мундиаль 2022 года шведы проведут 2 и 8 сентября против испанцев и греков соответственно. Между этими поединками запланирована товарищеская дуэль с Узбекистаном.