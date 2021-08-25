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Чемпионат мира 2022

Два игрока РПЛ вызваны в сборную Швеции на ближайшие матчи квалификации на мундиаль

25 Августа 2021 • 14:16 Комментировать
Швеция
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Испания
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Стал известен список игроков, вызванных главным тренером национальной команды Швеции Янне Андерссоном на ближайшие поединки команды в квалификации на чемпионат мира 2022 года, сообщается в «Твитттере» федерации футбола страны.

В частности, в расположение сборной вызваны полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и игрок передней линии «Спартака» Джордан Ларссон. Всего же на ближайшие матчи отправятся 25 футболистов. Отсутствует в списке Златан Ибрагимович – он продолжает восстановление от травмы.

Матчи отбора на мундиаль 2022 года шведы проведут 2 и 8 сентября против испанцев и греков соответственно. Между этими поединками запланирована товарищеская дуэль с Узбекистаном.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Сборная Швеции Джордан Ларссон Виктор Классон Янне Андерссон
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