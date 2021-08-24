Фалькао вернётся в сборную Колумбии впервые за 10 месяцев

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао вернется в стан своей национальной команды после 10 месяцев отсутствия. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, форвард был вызван в расположение сборной на ближайшие поединки отбора на чемпионат мира 2022 года.

Колумбийцам предстоят выездные противостояния с Боливией и Парагваем, а также домашняя дуэль с Чили. Матчи состоятся 2, 6 и 10 сентября соответственно.

Колумбия уже провела 6 матчей квалификации на мундиаль. По состоянию на сегодня, команда занимает пятую строку таблицы. Ближайшими преследователями являются Парагвай и Чили.