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Фалькао вернётся в сборную Колумбии впервые за 10 месяцев

24 Августа 2021 • 21:12 Комментировать
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Колумбийский нападающий Радамель Фалькао вернется в стан своей национальной команды после 10 месяцев отсутствия. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, форвард был вызван в расположение сборной на ближайшие поединки отбора на чемпионат мира 2022 года.

Колумбийцам предстоят выездные противостояния с Боливией и Парагваем, а также домашняя дуэль с Чили. Матчи состоятся 2, 6 и 10 сентября соответственно.

Колумбия уже провела 6 матчей квалификации на мундиаль. По состоянию на сегодня, команда занимает пятую строку таблицы. Ближайшими преследователями являются Парагвай и Чили.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Радамель Фалькао
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