Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Мориба предпочёл сборную Гвинеи сборной Испании

21 Августа 2021 • 23:21 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Хавбек «Барселоны» Илайкс Мориба сделал выбор в пользу сборной Гвинеи. На взрослом уровне футболист решил выступать за сборную той страны, в которой он родился. Об этом на своих страницах сообщает AS.

Стоит сказать, что ранее Мориба выступал за юношеские сборные Испании в нескольких возрастных категориях.

Как известно, Илайкс Мориба имеет проблемы в «Барселоне». Молодой форвард не хочет продлевать контракт на тех условиях, которые ему предлагает клуб. Рональд Куман накануне дал совет полузащитнику, сказав, что деньги – не главное.

18-летний Илайкс Мориба провёл 18 игр за первую команду «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Гвинеи Илайкс Мориба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
21 Августа
23:21 · Чемпионат мира 2022
​Мориба предпочёл сборную Гвинеи сборной Испании
14:38 · Чемпионат мира 2022
Хаверц: «Готов действовать в сборной на острие атаки»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» вызван в сборную Сербии
12:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» вызван в сборную Парагвая
10:13 · Чемпионат мира 2022
Сборная Венесуэлы потеряла главного тренера из-за задолженности по зарплате
20 Августа
13:52 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Дзюба ещё не сказал своё последнее слово 4
00:02 · Чемпионат мира 2022
Малафеев: «Гилерме способен защищать ворота сборной» 1
19 Августа
23:53 · Чемпионат мира 2022
Названо имя помощника Петракова в сборной Украины
22:29 · Чемпионат мира 2022
Сикан: «Не ждал, что меня вызовут»
21:15 · Чемпионат мира 2022
Лунёв прокомментировал вызов в сборную 1
20:09 · Чемпионат мира 2022
На матч сборных России и Хорватии будет допущено не более 3000 болельщиков
17:47 · Чемпионат мира 2022
Дасаев рассказал, зачем Лунёва пригласили в сборную России
17:02 · Чемпионат мира 2022
Марлос завершил карьеру в сборной Украины официально
15:43 · Чемпионат мира 2022
Лунёва вызвали в сборную России
18 Августа
23:12 · Чемпионат мира 2022
Гюндоган продолжит карьеру в сборной Германии
Все новости
Рекомендуем
 