​Мориба предпочёл сборную Гвинеи сборной Испании

Хавбек «Барселоны» Илайкс Мориба сделал выбор в пользу сборной Гвинеи. На взрослом уровне футболист решил выступать за сборную той страны, в которой он родился. Об этом на своих страницах сообщает AS.

Стоит сказать, что ранее Мориба выступал за юношеские сборные Испании в нескольких возрастных категориях.

Как известно, Илайкс Мориба имеет проблемы в «Барселоне». Молодой форвард не хочет продлевать контракт на тех условиях, которые ему предлагает клуб. Рональд Куман накануне дал совет полузащитнику, сказав, что деньги – не главное.

18-летний Илайкс Мориба провёл 18 игр за первую команду «Барселоны».