Быстрый и вдолгую: депутат Госдумы предложил два варианта развития сборной России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался относительно сборной России по футболу. Он предложил два варианта развития национальной команды, пишет Sport24.

Первый вариант, по словам депутата, принесет быстрый положительный эффект. Он заключается в предоставлении российского гражданства квалифицированным легионерам. Свищев уверен, что при помощи натурализованных футболистов сборная в кратчайшие сроки заиграет на совершенно ином уровне.

Второй вариант - ставка на российскую молодежь. Депутат предлагает вкладывать в развитие молодых талантов серьезные деньги и обеспечивать их лучшими условиями для прогресса. Однако при таком варианте придется ждать результата намного дольше, нежели при первом, отметил Свищев.

Сборная России провалилась на недавнем Евро-2020, финишировав на последнем месте в группе. По окончании турнира пост главного тренера покинул Станислав Черчесов. Вместо него был назначен Валерий Карпин.

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