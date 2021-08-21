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Быстрый и вдолгую: депутат Госдумы предложил два варианта развития сборной России

21 Августа 2021 • 13:03 Комментировать (7)
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался относительно сборной России по футболу. Он предложил два варианта развития национальной команды, пишет Sport24.

Первый вариант, по словам депутата, принесет быстрый положительный эффект. Он заключается в предоставлении российского гражданства квалифицированным легионерам. Свищев уверен, что при помощи натурализованных футболистов сборная в кратчайшие сроки заиграет на совершенно ином уровне.

Второй вариант - ставка на российскую молодежь. Депутат предлагает вкладывать в развитие молодых талантов серьезные деньги и обеспечивать их лучшими условиями для прогресса. Однако при таком варианте придется ждать результата намного дольше, нежели при первом, отметил Свищев.

Сборная России провалилась на недавнем Евро-2020, финишировав на последнем месте в группе. По окончании турнира пост главного тренера покинул Станислав Черчесов. Вместо него был назначен Валерий Карпин.

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Быстрый - массовая натурализация легионеров Вдолгую - ставка на развитие молодёжи
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Сборная России Дмитрий Свищев
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
21 Августа 2021 в 15:22
певрый вариант - лушчи бы дипутант придложил быстрай вариант павышения даходав насиления...))) втарой вариант - роста риальнава сектара иканомики...))) а с хфуцболам пущай разбираютьси прохфисианалы...)))
ай на на нэй кучирява живем...))) усе сыты...абуты...и на ахтомабилях в булашную...)))
Zurukukkk
21 Августа 2021 в 14:48
эх,ибрагимович...швед ибрагимович...( в.маслаченко)
Crocodile
21 Августа 2021 в 14:11
"сборная России повалилась"
надеюсь, вы намеренно так написали, но если опечатка, не исправляйте.
Crocodile
21 Августа 2021 в 14:03
хмурый, быстрый и кислая: продавец Рахмончик предложил варианты проведения вечера.
ну а что касается варианта улучшения худболя, то первый варик Свищева просто шикарен.
по ентому же принцыпу можно и его самого сотоварищи (включая шпуньтика) заменить на качественных легионеров, натурализовав сотню-другую членов Бундестага или новозеландского парламента.
ARTUR
21 Августа 2021 в 15:24
ох как ты все правильно изложил )) я бы еще открыл сезон из этих деятелей в районе Колымы ))
Роман Мамедов
21 Августа 2021 в 13:54
Россия будет деградировть и дальше
Марченко Максим
21 Августа 2021 в 13:25
Дык ,это было известно многим ,только кто занимается этим вопросом ? ) Сделайте как в Австрии или Швейцарии ,там через один не коренные швейцарцы и австрийцы)) А на молодёжь надеяться ещё будем десятилетиями ,вот только результата так и не будет )
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