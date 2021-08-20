Газзаев назвал более достойного российского тренера для сборной, чем Карпин

Бывший наставник московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением насчет нового главного тренера сборной России. Этим летом пост рулевого национальной команды занял экс-тренер «Ростова» и «Спартака» Валерий Карпин.

В интервью «Спорт-экспрессу» Газзаев заявил, что хотел бы видеть у руля сборной более опытного и авторитетного специалиста, имеющего солидный багаж достижений. По мнению тренера, возглавить команду должен был Сергей Семак, который несколько раз приводил «Зенит» к чемпионскому титулу в Премьер-лиге.

Карпин сменил у руля сборной России Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провала на Евро-2020. Контракт с новым тренером подписан до конца текущего года.