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Газзаев назвал более достойного российского тренера для сборной, чем Карпин

20 Августа 2021 • 10:25 Комментировать (4)
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Бывший наставник московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением насчет нового главного тренера сборной России. Этим летом пост рулевого национальной команды занял экс-тренер «Ростова» и «Спартака» Валерий Карпин.

В интервью «Спорт-экспрессу» Газзаев заявил, что хотел бы видеть у руля сборной более опытного и авторитетного специалиста, имеющего солидный багаж достижений. По мнению тренера, возглавить команду должен был Сергей Семак, который несколько раз приводил «Зенит» к чемпионскому титулу в Премьер-лиге.

Карпин сменил у руля сборной России Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провала на Евро-2020. Контракт с новым тренером подписан до конца текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Валерий Газзаев
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Кришна
20 Августа 2021 в 11:27
Им там в думе мозги кастрируют что ли? Идиотичней кандидатуры даже придумать сложно...
Spirit
20 Августа 2021 в 11:22
Лизнул питерским так лизнул)))
Семак без Вилкова ничего не сможет выиграть)))
Антидыня
20 Августа 2021 в 11:03
Гав-гав давно не в футболе, но по прежнему даёт "ценные" комментарии по делу и не по делу.
Overkill666
20 Августа 2021 в 10:32
Гав-гав. время покажет, насколько Карпин удачный выбор или нет.
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